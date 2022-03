Mimořádná rada v Kaplici vyčlenila pro případnou pomoc uprchlíkům dva volné byty, z toho jeden je azylový. „Rozhodli jsme, že je necháme pro utečence,“ sdělil starosta Kaplice Pavel Talíř. „Také jsme odsouhlasili, že převedeme určitou částku na některý z účtů na pomoc Ukrajině.“ Pracovníci města rovněž zjišťují, kdo by mohl poskytnout pro uprchlíky nějaké prostory. „Oslovili jsme firmy, některé mají své ubytovací zařízení, takže by mohly poskytnout zázemí. Sháníme a situaci stále sledujeme.“

Střední škola a učiliště v Kaplici se včera spolu s restaurací Slovanský dům, která je součástí učňovského střediska, dohodly, že pondělní tržbu pošlou na pomoc Ukrajině. „To nás spolu s kolegy napadlo přes víkend,“ řekla ředitelka školy Zdeňka Lovčí. „Tak jsme se na tom s pomocí SMS a podobně domluvili. Máme také domov mládeže, uvažovala jsem, jestli bychom tam někoho z uprchlíků mohli ubytovat. Problém je ale v tom, že jsou to pokoje poměrně malé, kde jsou jenom dvě postele, dvě židle a jedna skříň, což by pro rodiny nebylo optimální. Ale určitě bychom tam v případě potřeby nějaké prostory našli.“

V Českém Krumlově už před několika dny vyvěsili na radnici ukrajinskou vlajku na vyjádření podpory. Situací Ukrajiny se zabýval i včerejší krizový štáb. „S ubytováním pro uprchlíky v Českém Krumlově to ale není jednoduché,“ vysvětloval včera starosta Dalibor Carda. „Máme k dispozici volné pouze jednotky bytů pro případy nouze. Takže hledáme ubytování, zjišťujeme, kdo by mohl poskytnout stravování. Hlavně to musí mít nějaký řád, abychom měli přehled. Proto lidé z Ukrajiny, kteří sem přijedou, musí nejprve jít na odbor pro azylovou politiku a projít přijímacím centrem, které bude na letišti v Plané u Budějovic. Tam budou vybaveni potřebnými doklady, aby získali povolení k pobytu, kartičku zdravotní pojišťovny atd.“