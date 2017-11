Město Český Krumlov se připravuje na blackout

Český Krumlov - Poradili byste si, kdybychom se všichni náhle ocitli bez elektřiny? Na takovou eventualitu se chystají Český Krumlov i kraj.

Blackout (ilustrační snímek)Foto: ČTK/AP/Alexander Polegenko

Byli byste bez dlouhodobějšího přívodu elektřiny v koncích? I když pracovníci energetických společností výpadky dodávek proudu okamžitě napravují, mohlo by se něco takového stát. Proto se na podobnou situaci město Český Krumlov i kraj chystají a přípravy právě finišují, neboť se blíží cvičení Blackout 2017. To se na počátku prosince zaměří na řešení následků rozsáhlého výpadku elektrické energie na území kraje, nebo vybraných měst. „Bude to cvičení orgánů krizového řízení a složek IZS,“ sdělila mluvčí města Český Krumlov Petra Nestávalová. „Zasedne krizový štáb a nepřetržitou činnost zahájí pracovní skupiny.“



Jihočeský kraj ale vyzývá také obyvatele, aby se v takovém případě nad svou situací zamysleli. Pod vlivem toho, co se dělo na konci října při vichřici Herwart, zjišťuje Jihočeský kraj pro potřeby orgánů krizového řízení připravenost obyvatelstva na podobné situace.



„Obrací se proto na obyvatele s žádostí, aby vyplnili dotazník na webových stránkách http://obcan.ckrumlov.info,“ říká Petra Nestávalová. „Cílem dotazníku je zmapovat připravenost obyvatelstva na území Jihočeského kraje na nenadálý rozsáhlý výpadek elektrického proudu, případně na blackout. Vyplněním dotazníku lidé pomohou získat přehled o základních potřebách, které bude nutné zajistit ze strany kraje a složek Integrovaného záchranného systému.“



Dotazníky, které lidé zašlou do 1. prosince, budou slosovány 4. prosince na krizovém štábu kraje při cvičení Blackout 2017. Deset výherců obdrží od Jihočeského kraje dárek.