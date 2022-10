„Všichni musí hlídat topení, aby se nepřetápělo, budeme co nejméně svítit, budeme se snažit omezovat i veřejné osvětlení. Domlouvali jsme se se zámkem a památkovým úřadem, že budeme zkracovat po dohodě s nimi také dobu osvětlení památkových staveb. Zatím ale nechceme omezovat školy, chceme, aby tam bylo dětem příjemně. Zkrátili jsme dobu mražení ledu na zimáku.“ Odsunutím sezóny na zimním stadionu a odkladem provozu ledové plochy na čtvrtý zářijový víkend město uspoří zhruba 250 tisíc korun. „Budeme šetřit na plaveckém stadionu a jiných sportovištích,“ pokračoval Dalibor Carda. „Ale nechceme to dělat násilně, úporným nařizováním teplot a podobně. Zas tak úzkoprsí nejsme. Zkrátka, kde to půjde, tam spotřebu energie stáhneme. Uvidíme, jak se to vyvine.“

Město má nasmlouvanou elektřinu do konce roku, ale po Novém roce už to bude horší. Účet za elektřinu může být krutý. „Budeme to rozumně korigovat, ne tak, abychom všude chodili potmě, ale samozřejmě každá koruna bude dobrá,“ dodal starosta.

Město vyzvalo všechny organizace, aby sepsaly, jakým způsobem chtějí šetřit a na základě toho se bude snažit úspory korigovat. Přesněji řečeno, noví zastupitelé.

Českokrumlovský hrad a zámek po desáté večer již tak nezáří do tmy jako dříve. Kastelán podnikl nekompromisní opatření vedoucí k úsporám. „Už od ledna sledujeme stavy elektroměrů a spotřebu na jednotlivých provozech,“ sdělil kastelán Pavel Slavko. „Ty jarní měsíce od ledna nám daly představu, jaký bude říjen, listopad a prosinec. Ta představa je skoro katastrofická. Energie stoupla mnohonásobně.“ A tak nastolil několik kroků. „Za prvé - omezujeme všechny méně zbytné zdroje a spotřeby. Slavnostní osvětlení objektů zámku zhasíná ve 22 hodin, a bude-li to třeba, zhasneme ho úplně. Za druhé: Zavřeli jsme všechny okrajové provozy a soustředili jsme se jenom na tři hlavní expozice. Každá představuje nějaký způsob svícení a temperace.“ Třetím opatřením bylo přesunutí pokladen do jednoho místa. „Soustřeďujeme pokladny do hradního muzea, protože místa s pokladnami je třeba vytápět, temperovat a svítit tím v násobně více prostorách,“ vyjmenoval Pavel Slavko. „Za čtvrté: Soustřeďujeme služebny, denní místnosti, šatny personálu do jedněch míst. Areál zámku je velice rozsáhlý a personálně roztroušený od prvního nádvoří až po zahradu. Toto soustředíme na první nádvoří. Je to sice nepohodlné a organizační komplikace, ale nedá se nic dělat. Omezujeme maximálně vytápění, temperaci a svícení ve většině prostor. Každý měsíc v nich budeme sledovat stavy a účty, a pokud spotřeba překročí únosnou míru, budeme muset dál omezovat jednotlivé provozy.“

V současnosti jsou a do konce zimy budou dle předpokladu v provozu pouze Galerie Mincovna a Hradní muzeum. A tam zámek soustředí personál. Zaměstnanci jsou srozuměni s tím, že mají pečlivě zhasínat, vypínat, co jde, na víkend a během nepřítomnosti nemít zapnutá topení a podobně. „Takže doufáme, že se se zvýšenou výší energetických nákladů nějak srovnáme,“ řekl kastelán.

Na zimním stadioně v Českém Krumlově už se zase bruslí. „Před volbami zastupitelé uvažovali, že se nějakým způsobem na stadionu uzavře severní část – severní tribuna – nějakou jednoduchou konstrukcí, která by tam částečně zamezila proudění teplého vzduchu,“ řekl předseda Hokejového klubu Slavoj Český Krumlov Karel Kašák. „Takže to by se mělo udělat. Ale to je na městě. Bude to muset rozhodnout nové zastupitelstvo.“ Jinak na zimáku nabádat lidi, aby zhasínali a šetřili, netřeba. „My máme automaty, takže nám to všechno zhasíná samo,“ vysvětlil Karel Kašák „Takže to je v pohodě a víc už neušetříme. Hodně ale uspoří správce, který se snaží stahovat teplotu a podobně. Teď jsme rádi za to, co máme. Co bude, uvidíme.“