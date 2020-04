„Víme, že jedna rouška nestačí, každý obyvatel by měl mít doma minimálně tři kusy," říká starosta Dalibor Carda. "Pokud teď má jednu, tak od města dostane další dvě, aby byl na krizovou situaci dobře připraven.“

Distribuce začíná ve středu, tedy od 1. dubna. Balíčky lidé dostanou do schránek, avšak pouze ti, kdo jsou nahlášeni k trvalému pobytu a jsou plátci odpadu. To znamená, že město 13 000 občanům daruje zhruba 6500 balíčků. Tyto zdánlivě podivné počty vysvětluje tajemník Radim Rouče. „Abychom nemuseli vytvářet a roznášet 13 000 balíčků, využili jsme databázi poplatníků za odpad, ve které máme dobře evidované domácnosti. Budeme doručovat balíčky podle tohoto klíče a celkové množství zásilek se nám tak podařilo snížit z necelých 13 000 na 6500."

Roušky tedy obdrží na kontaktní adresu v Českém Krumlově všichni plátci komunálního odpadu, kteří byli v evidenci městského úřadu v polovině února 2020. A s nimi rovněž poplatníci, kteří jsou pod plátcem evidováni. Někdo tedy dostane balíček pro jednoho, jiný pro tři osoby. Balíčky tím pádem nezískají např. nájemníci bytů, kteří nejsou trvale hlášeni na adrese pronajímaného bytu, nemají jiné trvalé bydliště ve městě a neplatí si zde komunální odpad.

Balíčky budou po Krumlově roznášet dobrovolníci, a když to bude třeba, budou na příjemce zvonit. To v případě, že se balíček do schránky nevejde. Dobrovolník se pak pokusí balíček předat osobně. Když se mu to nepodaří, vhodí do schránky lísteček s instrukcemi, jak se k balíčku dostat dodatečně.

Balíčky připravili dobrovolníci z řad zaměstnanců městského úřadu a další dobrovolníci z řad Krumlováků je roznášejí.

„Pokud balíček obyvatelé sami nevyužijí, mohou jej věnovat někomu, o němž ví, že pro něj bude přínosem,“ poznamenal starosta.