Město Kaplice prodává některý svůj majetek

Kaplice - Otevírá se příležitost pro podnikatele a jiné zájemce koupit si dům s pozemkem v Kaplici. Vedení města se některých staveb rozhodlo vzdát.

Město Kaplice.Foto: Deník / Zuzana Kyselová

Město, přesněji odbor majetku, provedlo inventarizaci tak zvaných zbytných nemovitostí ve svém vlastnictví. To znamená nepotřebného majetku, který zbytečně zatěžuje městský rozpočet. Vedení města tyto nemovitosti posoudilo a rozhodlo se vybrané pozemky a stavby na nich prodat zájemcům.

Informace o prodeji pak město pověsilo na své webové stránky. „Brali jsme v úvahu různé faktory, například to, kolik by stála rekonstrukce objektů,“ vysvětluje starosta Kaplice Pavel Talíř, jaké důvody město k tomuto kroku vedou. „I v případě pronájmu by se tato investice městu nevyplatila.“

Zatímco městu tyto vybrané budovy k užitku nejsou, pro podnikatele je tomu jinak. „Pro ně nemovitosti mají rozvojový potenciál,“ je přesvědčen starosta.

Finanční prostředky, které město prodejem získá, poslouží zase jinde, například na opravy a investice v infrastruktuře města. „Obecně lze říct, že prostředky využijeme pro zlepšení životních podmínek občanů Kaplice,“ říká Pavel Talíř. „Konkrétně se může jednat třeba o rozšíření školek, výstavbu dětských hřišť, nebo peníze mohou posloužit jako další příspěvek na opravu koupaliště.“

Rekonstrukci by si zasloužily také některé reprezentativní městské stavby, jako je třeba Slovanský dům na náměstí. „Tam jsou sice zrekonstruované kuchyně a sociální zařízení, ale pořádnou renovaci by zasloužily i sál a restaurace. Zkrátka Slovanský dům by měl být výstavní hospoda,“ míní Pavel Talíř.

O jedné z prodávaných budov se sice uvažovalo jako o příštím domě s pečovatelskou službou, ale ta už pro tyto účely nevyhovuje a její přestavba by byla příliš nákladná. Město ohledně pečovatelského domu zvolí jiné řešení.