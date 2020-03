Město doposud uzavření tří městských školek, kam docházelo zhruba osm, osm a pět dětí, odolávalo.

„Štáb rozhodl, že pokud to bude třeba, tak pouze pro děti zaměstnanců důležitých složek na základě nařízení kraje zůstane otevřená jedna školka ve městě,“ informoval starosta Kaplice Pavel Talíř. „A to školka Nové Domovy. Je to v souladu s bezpečnostním plánem kraje. A stejně tak pro děti do deseti let Základní škola Školní.“

Od pondělka tedy osiří také všechny mateřské školky v Kaplici.

MŠ Nové Domovy rodičům vzkazuje, že žádosti o ošetřovné si mohou vyzvednout v pátek od 10 do 16 hodin či v pondělí od 10 do 14 hodin, nebo telefonujte na číslo 775 700 044. V MŠ Nové Domky se žádost o ošetřovné vydává v pátek od 12 do 16 hodin, nebo po telefonické domluvě s ředitelkou na 734 586 701. V MŠ 1. máje je za tímto účelem otevřená kancelář školky dnes od 9 do 12 hodin. Tiskopis na ošetřovné je také ke stažení na internetových stránkách školky