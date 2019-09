Ve "Společňáku", jak se domu ve Větřní říká, bývalo kino a hojně využívaný taneční sál, restaurace, kam na jídlo jezdily zájezdy z celé republiky, a výčep zvaný „Špína“, k tomu kanceláře a ubytovna pro zahraniční dělníky. Dnes při pohledu na bývalý Společenský dům a přilehlé parkoviště je Větříňákům spíše k pláči.

„Bohužel je zde vše v rukou vlastníka,“ konstatuje místo-starosta Větřní Pavel Štindl. „Kdo jiný by měl dům opravit a starat se o pořádek a zvelebování svého majetku? Proto město zpočátku přivítalo, že vlastník nabídl jednání o od-prodeji. Bohužel, jak už to bývá, představy současného vlastníka o případné kupní ceně se naprosto liší od ceny objektu stanovené znaleckým posudkem.“

Město si musí napřed ujasnit, jak by dům využívalo a na kolik by vyšla rekonstrukce. „Ale přiznejme si, byla by to krása, mít zase Společenský dům a okolí v podobě, jak byl před osmdesáti lety postaven a kdy se stal pýchou Větřní. Karty má v rukou vlastník a my zvažujeme naše možnosti,“ dodává místostarosta.

MĚSTO PLÁNUJE OPRAVIT I TENISOVÉ KURTY

Přilehlý tenisový areál už je v rukou města, převzalo si jej od SK Větřní. „Kurty zarostlé stromky byly částečně vyčištěny, začali jsme pracovat na dokumentaci přestavby, jíž musí předcházet demolice kabin,“ říká Pavel Štindl. „Nepochybuji, že si s ním poradíme tak, jak se to zdařilo s plaveckým areálem.“