Zrekonstruovaný objekt bývalého zlatnictví si v minulém týdnu mohli prohlédnout obyvatelé Vyššího Brodu. A dozvědět se, jaké další plány ohledně zvelebování objektů město má. Ty bude doprovázet postupné stěhování institucí, městských odborů, zušky i mateřské školy. Jako první je připravený objekt zlatnictví.

„V minulosti býval spojený s hasičskou zbrojnicí a stavebně je s ní spojený pořád,“ vysvětluje starosta Vyššího Brodu Milan Zálešák. „A existuje dávná dohoda, že když se jeden z vlastníků bude chtít objektu zbavit, nabídne ho nejprve k odkupu vlastníku objektu druhého. Majitelka to dodržela, dům tedy přednostně nabídla městu a město ho koupilo.“

Do tohoto objektu bývalého zlatnictví se nyní přestěhují odbor vedlejšího hospodářství, jenž nyní sídlí v budově bývalé české školy, sociální odbor a úřad práce.

To umožní zrekonstruovat historickou budovu bývalé české školy a tyto práce již také začaly. V objektu pak dočasně najde útočiště nově vznikající dětská skupina.

„Kapacita současné mateřské školky totiž nepostačuje současné poptávce,“ vysvětluje Milan Zálešák. „Protože chceme maminkám vyjít vstříc, aby mohly nastoupit do zaměstnání, chceme zřídit dětskou skupinu pro dvanáct dětí. A současně projektově připravujeme rekonstrukci mateřské školy, ke které bude přistaven nový pavilon na zhruba 24 dětí. A když by dětí zase ubylo, bude tento pavilon s přímým bezbariérovým výstupem do zahrady sloužit víceúčelově pro rozmanité dětské aktivity.“

Čili až se po přístavbě kapacita mateřské školy zvětší, dětská skupina už nebude potřeba. Poté se do budovy české školy přestěhují ZUŠka z horního patra mateřské školy a městská knihovna, která je nyní v hlavní budově Městského úřadu.

Následně se odbor vedlejšího hospodářství, odbor sociální a popřípadě i úřad práce postěhují z budovy zlatnictví do hlavní budovy městského úřadu, aby všechny městské odbory byly pěkně pohromadě. „Jinak to totiž ani nejde,“ konstatoval starosta. „Přestavba městského úřadu by byla příliš nákladná.“

Budova bývalého zlatnictví se tedy zase vyprázdní, aby se do ní mohli přesunout hasiči, městská policie a městské lesy. Městská policie a lesy v současnosti sídlí v hlavní budově městského úřadu.