Český Krumlov - Krumlovští začnou nabízet párům obřady na radnici bez poplatku. Doposud se za ně platí.

Víte, co je to holosvatba? To je specialita Českého Krumlova, kterou se město chystá zavést od 1. září.

Když nebudete chtít za obřad na radnici platit, raději si mezi svatební hosty pozvěte zpěváka i floristu. Takzvaná holosvatba jak výstižně nazvala tento obřad zdarma místostarostka Č. Krumlova totiž znamená, že se budete muset vzít v obřadní síni pouze v sobotu mezi 10. a 11. hodinou, síň bude bez květinové výzdoby a asi i bez koberce a jako bonus nechá radnice svatebčanům otevřenou toaletu.

Doposud všechny páry bez rozdílu za obřad na českokrumlovské radnici odevzdávají poplatek tisíc korun. Ve většině obcí v regionu páry oddávají zadarmo.

Podle místostarostky Českého Krumlova Jitky Zikmundové má vybírání základního tisícikorunového poplatku za svatební obřad své důvody. „Svatba se neodehrává ve vzduchu. Při obřadu je přítomna matrikářka i oddávající, kterým náleží odměna, město platí i provoz toalet, osvětlení, hudbu, květiny nebo úklid místnosti," vyjmenovala Jitka Zikmundová s tím, že náklady na jeden obřad se tak pohybují kolem 800 korun, proto je vybírání poplatku nezbytné.

Nabídkou takzvaných holosvateb město pouze zareagovalo na výtku ze strany ministerstva vnitra, podle něhož by měl mít občan právo na to, aby byl oddán bezplatně.

Počínaje 1. zářím si tedy lidé budou moci vybrat, zda své životy spojí za poplatek a s veškerou parádou, anebo ušetří a svatbu budou mít velmi skromnou.

„Tisícikorunový poplatek, který budeme za klasický obřad vybírat i dál, nepředstavuje pro město žádnou výdělečnou činnost. Je to pouze pokrytí nákladů, které jsou s pořádáním svatebním obřadů prokazatelně spojeny," poznamenala místostarostka.

Alena Valentová z Českého Krumlova by se s tzv. holosvatbou nespokojila. Ale chápe, že pro některé lidi to může být vítaná nabídka.

„Taková svatba by podle mě stačila třeba lidem, kterým na samotném obřadu tolik nezáleží a chtějí si jen ,odběhnout' k oltáři, aby si vyměnili slib manželství. Obřad bez hudby nebo výzdoby by třeba stačil i párům, pro které to není první svatba v životě," zauvažovala Alena Valentová.