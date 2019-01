Český Krumlov - V Českém Krumlově vyroste do tří let další obchodní centrum.

Jeden z chystaných nových vjezdů do obchodního centra. | Foto: MěÚ Český Krumlov

Volné pozemky mezi domoradickým sídlištěm Mír a obchodní zónou už znají svého nového majitele. Ve čtvrtek večer odsouhlasilo zastupitelstvo města jejich prodej. Do městské kasy by tak mělo přijít 40 milionů korun.

Na ploše od hlavního tahu z Českých Budějovic až za silnici spojující nyní sídliště s obchodními domy by do tří let měly vyrůst tři jednopodlažní obchodní budovy o celkové ploše devět tisíc metrů čtverečních.

Uprostřed nich je plánováno parkoviště pro 297 automobilů.

„Uzavřít v dnešní době takovýto obchod je pro město velké štěstí,“ konstatoval starosta Luboš Jedlička v narážce na hospodářskou recesi. Faktem je, že kvůli ní se už některé developerské projekty v Českém Krumlově odložily.

„Pro prodej hlasovalo patnáct zastupitelů, sedm bylo proti nebo se zdrželi. Rozhodně z toho mám větší radost, než kdyby to bylo v poměru 12 a 11,“ dodal starosta.

Ne všichni zastupitelé, ale i občané s prodejem městských pozemků souhlasili.

Podle zastupitelky Dany Kuchtové je pokrytí komerčních potřeb města velkoprodejnami už v současné době nadprůměrné.

„Píše to i zpracovatel územního plánu a konstatuje to i strategický plán města. Žádná další velkoprodejna není v Českém Krumlově potřeba, není tady kupní síla, která by to vyžadovala. Návaznost mezi sídlištěm Mír a obchodní zónou byla původně určena pro hromadné bydlení a částečně podél silnice pro obslužnou sféru. Bylo by vhodnější sídliště doplnit bytovými domy, které by přecházely do rodinných domů,“ konstatovala Kuchtová.

Podle ní je právě lokalita u Míru jedno z posledních dvou míst, kde je možné takové středopodlažní bytové domy v Českém Krumlově stavět.

Dalším důvodem pro odmítnutí stavby obchodního centra je podle názorů některých obyvatel i chybějící volná veřejná zeleň na vjezdu do Českého Krumlova.

„Nové obchodní centrum je tady zcela zbytečné,“ doplnil poměrně častý ohlas českokrumlovských občanů Daniel Lžíčař. „Nový koncesionářský dům se bude zanedlouho otevírat u kruhového objezdu v Domoradicích. Kdyby se tu už mělo něco začít stavět, pak menší obchodní dům typu Prior. Nebo zachovat pozemky u Míru jako zeleň. V centru Českého Krumlova kromě obchodů s oblečením nebo šperky také nic jiného nevidím. Je tady také mnoho lidí, kteří bydlí v podnájmech a pronájmech,“ dodal Lžíčař.

Podobné názory občanů především ze sídliště Mír Českokrumlovský deník zaznamenává už nejméně dva roky.

Prodej byl nutný

„S tím, že je tu příliš velkoprodejen souhlasit nemohu,“ oponuje starosta Luboš Jedlička. „Český Krumlov je velkou spádovou oblastí, která čítá přes padesát tisíc lidí. Ale je potřeba započítat i turisty, kteří tudy jezdí na Lipno ať už v létě, nebo v zimě. Hlavně to ale děláme pro občany našeho města a okolí, aby tady byla nabídka tak širokého sortimentu, která by je nenutila jezdit nakupovat do Českých Budějovic,“ shrnul Jedlička.

Dalším důvodem prodeje pozemů jsou pochopitelně peníze, se kterými už letošní rozpočet města dopředu počítá. V případě neúspěchu by tak muselo dojít k zásadním rozpočtovým škrtům.