Město Velešín bude mít svého architekta a připojí se tak k městům, která pochopila, že se bez odborného poradce do budoucna neobejdou. Neobejdou se bez něho ta sídla, která jdou vpřed a rozvíjejí se, chtějí zvyšovat životní komfort svých obyvatel, rozšiřovat občanskou a technickou infrastrukturu. S takovými cíli je neregulovaný rozvoj nemyslitelný.

I když se může zdát funkce městského architekta pro menší města či městyse zbytečný přepych, ve skutečnosti by ho potřebovaly i mnohé obce a vsi. Stačí se pozorně dívat kolem sebe, když jimi projíždíte. Často je to pohled k pláči, jak jsou stavby splácané, co dům, to jiný „pes“, kdy zástavba působí roztříštěně, nevkusně a chaoticky.

Je pochopitelně těžké nařizovat lidem, co si mohou a nemohou postavit, když má každý jiný vkus a výběr je dneska tak bohatý. Možná nám v tomto směru chybí estetická výchova.

O to víc jsou třeba zkušení odborníci, kteří by pomohli vytvořit z obcí na pohled pěkný a současně funkční kompoziční celek, který bude příjemným místem pro život jeho obyvatel i návštěvníků.