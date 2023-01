Meteorologové varují před silným větrem a sněhovými jazyky na jihu Čech

Před pády stromů, komplikacemi v dopravě a nebezpečím úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi varují meteorologové. V Jihočeském kraji platí od pondělního do úterního rána výstraha přes silným větrem, sněhové jazyky se mohou objevovat od pondělí až do čtvrtka v polohách nad 600 m n. m., na hřebenech Šumavy to mohou být i závěje.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Antonín Hříbal