S úmorným vedrem, ale i možností silných bouřek doprovázených kroupami musíme v úterý počítat na jihu Čech. Jak vysvětlila Eva Plášilová z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, může za to velmi teplý vzduch od jihu, který k nám proudí před studenou frontou. Ta v úterý večer ovlivní počasí i u nás.

Po polojasné až skoro jasné noci s nejnižšími teplotami mezi 17 až 14 °C přijde velmi teplý den. „Nejvyšší denní teploty dosáhnou 30 až 33 °C, na horách v tisíci metrech kolem 24 °C. Mírný jihozápadní až západní vítr povane rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí,“ předpovídá Eva Plášilová.

Výstraha meteorologů na silné bouřky platí od úterní 15. hodiny do středeční 16. hodiny. V úterý od 11 do 20 hodin platí i výstraha před vysokými teplotami. "Bude to jeden z nejteplejších letošních dnů," říká Eva Plášilová a doplňuje, že třicítka už sice letos v regionu padla, ale nyní má být překonána hodně výrazně. Historické rekord ale nejspíše nepadnou. 28. července 2013 bylo například v Táboře 37 °C, v Českých Budějovicích 36 °C.

V pondělí 27. července 2020 byly zaznamenané teploty třeba 27,3 °C v Českých Budějovicích (10,5 °C pod rekordem pro tento den) nebo ve Strakonicích 26,7 °C, v Borkovicích u Veselí nad Lužnicí pak 26,6 °C.

Na skoro jasném až polojasném nebi podle Evy Plášilové v úterý odpoledne až k večeru od jihozápadu přibude oblačnost. „Na většině území lze čekat přeháňky, místy bouřky, ojediněle i silné s nárazy větru, kroupami a přívalovým deštěm,“ upozorňuje Eva Plášilová. Nejsilnější bouřky lze čekat v úterý večer a v noci na středu.

Srážky ustanou během středy a ubude i oblačnosti. Až do konce pracovního týdne se udrží letní teploty mezi 24 až 27 stupni.