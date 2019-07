Kamenné obrubníky už zakládají dělníci na nové cyklostezce v Jelení zahradě. „Bude to stejná cesta, jako je v parku naproti přes Polečnici,“ vysvětluje stavbyvedoucí Jan Hájek ze společnosti SaM silnice a mosty a. s. „Rozjezd do kopečka na zastávku bude dlážděný malou kostkou.“

Práce začaly skrytím vrstev, odvozem drnu a ornice. „Zjistili jsme, že je zde málo únosné podloží, takže jsme museli cestu sanovat, tzn. udělat další odkopávky,“ přibližuje stavbyvedoucí. „Položili jsem textilii, navezli sanační vrstvu, zahutnili a přetáhli ochrannou vrstvou štěrkodrti proti nepříznivému počasí.“

Položené jsou už i elektrické rozvody pro nové veřejné osvětlení. "Rád bych poprosil veřejnost, aby nám nevstupovala na staveniště, je to kvůli jejich bezpečí," upozorňuje Jan Hájek. "Stává se nám, že je kolegové musí vyhánět. Do parku na travnatou plochu se chodit může, ale měli by používat boční schodiště a od strojů se držet dál."

Do konce srpna by chtěli mít stavbaři hotovo až k napojení na hlavní silnici, příští rok se chystají na další etapu, jejíž součástí je serpentina z Fialkové ulici.

Patrně v září se začne stavět lávka v Dobrkovicích. "Chtěli bychom to zahájit už v srpnu, ale nejspíš se nám nepodaří dostat sem vrtaře na mikropiloty dřív než v září," dodává.

Kdy bude hotovo?

V pondělí 8. 7. město předalo staveniště zhotoviteli, přibližně od října 2019 bude stavba pokračovat podél silnice I/39 až k napojení na „Starou Chvalšinskou“. Mostek přes Polečnici by se měl začít stavět v září. Druhá etapa, vč. serpentiny z Fialkové, je naplánovaná na příští rok.