Vozovka na rakouské straně je zatarasena, prakticky tam není vidět živáčka. Je to, jako by se člověk dostal na "konec světa".

Pro většinu obyvatel Přední Výtoně uzavření přechodu problém nepředstavuje. "Někteří místní tudy sice pendlují za prací do Rakouska, ale ono i v Rakousku je skoro všechno zavřené, tak co tam," konstatoval starosta Přední Výtoně Jan Bittner. "A těm, co tam musí, nezbývá, než jet přes přechod v Dolním Dvořišti. Obecně ale platí, že je tato covidová situace s optřeními pro nás všechny pořádný průšvih."

Na Českokrumlovsku a blízkém okolí jsou uzavřeny ještě přechody Deutsch Hörschlag – Český Herslák; Dürnau - Mnichovice; Eisenhut – Horní Dvořiště; nedaleké Gmünd – České Velenice, Hospodářský park; Gmünd (Wielands) - České Velenice; Gmünd/Bleylebenstraße – České Velenice/lávka. Dále Brand – Rapšach/Spáleništĕ; Hammern - Cetviny; Iglbach - Ježová; Sonnenwald - Pestřice; 41. St. Oswald - Koranda; Mairspindt - Cetviny; Rading - Radvanov a přechod Stadlberg – Pohoří na Šumavě.