Vaším koníčkem jsou tedy pravděpodobně jazyky – jakým způsobem se jimi zabýváte?

Ano, specializuji se na románské jazyky – italštinu a francouzštinu. Jsou to tradiční evropské kulturní jazyky, blízce příbuzné a přesto v mnohém rozdílné, které procházejí zajímavým vývojem. Ve výzkumu se zabývám hlavně otázkou, jak se v posledních dvou staletích proměňuje způsob tvoření nových slov a proč k těm změnám dochází. Znamená to analyzovat v počítači ohromné vzorky dat autentických textů, popisovat je, hledat v nich souvislosti, diskutovat o nich na konferencích a psát o tom články nebo knížky – většinou anglicky a v zahraničí, protože to jsou otázky, kterými se zabývá poměrně málo badatelů v Evropě. A vedle toho se na Jihočeské univerzitě věnuji studentům, učím italskou a francouzskou gramatiku a jazykovědu, vedu překladatelské semináře a snažím se psát o románských jazycích i v češtině – třeba příručku Fonetika italštiny o italské výslovnosti, která vyšla v roce 2018.

Nejste nejmladším profesorem v republice?

Podmínky ke jmenování profesorem jsou poměrně přísné, takže by bylo velmi obtížné je splnit před čtyřicátými narozeninami. Je mi 44 let, patřím tedy k těm „mladším“ profesorům, ale nejmladším nebudu.

Odehrálo se vaše jmenování na slavnostním ceremoniálu? Co pro vás získání profesury znamená?

V minulosti tradičně probíhalo jmenování v aule Karolina za přítomnosti prezidenta republiky nebo ministra školství. Nyní v době pandemie byly tyto ceremoniály z pochopitelných důvodů zrušeny, takže jmenovací dekret dorazil na naši univerzitu, kde mi ho pan rektor předal neformálně. Na ceremonie si moc nepotrpím, takže mne to nijak nemrzí. Samotná profesura je ale důležitá, ani ne tak pro mne osobně, jako pro obor románské jazykovědy a pro naši Filozofickou fakultu. Možná se to nezdá, ale v celé republice byste profesory se specializací na románské jazyky napočítala možná na prstech jedné ruky.

Máte ještě jiné koníčky?

Mám rád hudbu, amatérsky hraju na klavír a baví mne zkoušet i jiné nástroje, třeba perkuse. Také čtení a v neposlední řadě permakulturní zahradničení.

Je nějaké místo v Kájově, které máte obzvláště rád?

Je jich více a všechny jsou někde v přírodě, stranou obydlených oblastí – třeba studánku u Jahodového lomu v Blanském lese