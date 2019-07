Následující den se v Pivovarské zahradě uskutečnil koncert fenomenálního vokálního sexteta Take 6 se symfonickým orchestrem. První festivalový víkend pak uzavřel nedělní koncert duchovní hudby v Klášterním kostele v podání zpěvačky Terezy Mátlové a varhanice Michaely Káčerkové.

Druhý festivalový týden nabídl dva komorní koncerty v Maškarním sále. V úterý 23. 7. vystoupili Jan Čenský spolu se souborem Prague Philharmonia Wind Quintet, o den později, ve středu 24. 7. pak španělské klavírní trio Bacarisse. 25. a 26. 7. se divákům naskytne vzácná příležitost užít si přímo v autentických prostorách Barokního divadla operu-balet Terpsichora z pera G. F. Händela. Barokní hudba zazní 26. 7. rovněž na Respiriu před Zámeckou jízdárnou, a to v provedení souboru Barocco sempre giovane a dvou sopranistek Kristýny Kůstkové a Nikoly Uramové. V sobotu 27. 7. festival pokračuje crossoverovým projektem, který vznikl jako pocta králi popu: Michael Jackson Symphony. V Pivovarské zahradě zazní hity Michaela Jacksona v úpravě Martina Kumžáka a v podání Filharmonie Hradec Králové se sólisty Dashou, Naďou Wepperovou, Dušanem Kollárem a Dušanem Markem. Festivalový program 2. týdne zakončí dopolední koncert v Klášterním kostele, kde zahraje varhaník Karel Martínek.

V třetím festivalovém týdnu se uskuteční tři komorní koncerty v rokokovém Maškarním sále, který v roce 1748 vyzdobil pozoruhodnými malbami Josef Lederer. Hned za dveřmi sálu se divák ocitne uprostřed fascinujícího maškarního reje, v němž se pohybují postavy oděné mimo jiné v kostýmech z italské a francouzské commedie dell´arte, a hudební zážitek je umocněn právě touto magickou atmosférou. V úterý 30. 7. zde klavírista a skladatel Marek Novotný představí svůj autorský projekt na pomezí jazzu, klasiky, folklóru, šansonu a latinskoamerické hudby. Spojil v něm síly se smyčcovým kvartetem Epoque Quartet a k této výjimečné spolupráci přizval kytaristu Adama Tvrdého, kontrabasistu Ondřeje Štajnochra a zpěvačku Josefínu Čermákovou.

Následující den, ve středu 31. 7., přednese houslista Ivan Ženatý výběr ze Sonát a Partit pro sólové housle Johanna Sebastiana Bacha. Tyto skladby bývají označovány za „Starý zákon houslové hry“, jsou svrchovaně náročné po technické i výrazové stránce a jejich adekvátní interpretace vyžaduje skutečně virtuózního hráče – a tím Ivan Ženatý bezesporu je.

Ve čtvrtek 1. 8. pak v roli houslisty i dirigenta vystoupí Vahid Khadem-Missagh, který se představí společně s rakouským komorním souborem Allegro Vivo Chamber Orchestra. Koncert připomíná 30. výročí pádu železné opony a nese název „Hudba bez hranic – skladatelé tří národů“, zazní v něm totiž díla skladatelů Mozarta, Janáčka a Bartóka, jejichž národy historie v různých obdobích rozdělila i spojila.

Na čtvrtek 1. 8. je připraven ještě jeden koncert. V Pivovarské zahradě zazpívá a na kytaru zahraje stálice české hudební scény Lenka Filipová se svými hosty a se smyčcovým oktetem Brno Strings. Diváci se mohou těšit na známé hity, šansony, lidové písně i úpravy klasických skladeb pro kytaru, chybět nebudou ani písně z nového alba Oppidum, které vycházejí z keltského, bretonského a skotského folklóru.

Pátek 2. 8. přinese spojení klasické a lidové arménské hudby s energií rocku a jazzu. Vynikající arménští zpěváci a instrumentalisté ze souboru The Naghash Ensemble, hrající na exotické nástroje duduk, oud či dhol, spojí síly se smyčcovou sekcí Jihočeské filharmonie pod taktovkou skladatele Johna Hodiana. Projekt nese název Songs of Exile a vychází z textů středověkého mystického arménského básníka M’krtiche Naghashe. Diváci se den před koncertem, 1. 8., mohou s členy souboru setkat na besedě v Gotickém sále prelatury.

V sobotu 3. 8. čeká diváky oblíbený koncert muzikálových melodií, tentokrát s názvem Broadway meets Broadway. Na jednom pódiu se totiž potkají hvězdy z americké Broadwaye Capathia Jenkins a Hugh Panaro s českými zpěváky, kteří excelují v muzikálech pražského Divadla Broadway – Michaelou Gemrotovou a Marianem Vojtkem. Sólisty doprovodí Severočeská filharmonie Teplice pod taktovkou Randalla Craiga Fleischera. Zazní populární písně z muzikálů Chicago, Les Misérables, My Fair Lady, Fantom opery a dalších.

MHF Český Krumlov letos poprvé pozve své diváky do kostela sv. Mikuláše ve vojenském prostoru v Boleticích. Právě na tomto symbolickém místě se v neděli 4. 8. uskuteční dva koncerty k 30. výročí pádu železné opony. V prostoru před kostelem vystoupí „muzikant mnoha tváří“ Petr Samšuk s písničkami Karla Kryla, v kostele sv. Mikuláše pak ženský vokální soubor Schola Benedicta a herec Jakub Doubrava hudbou i mluveným slovem přiblíží osobnost panovníka Václava II., který významně přispěl k obnovení a kontinuitě českého státu.

Pokračuje také doprovodný program festivalu – promítání filmů v Klášterní a v Pivovarské zahradě a další aktivity. Informace najdete zde: http://festivalkrumlov.cz/doprovodny-program/

Diváci se mohou zdarma svézt na sobotní koncerty MHF Český Krumlov (27. 7. a 3. 8.) z Českých Budějovic, Lipna a Prachatic. Je potřeba se předem zaregistrovat na webu www.festivalkrumlov.cz.

28. ročník zahájil „Král Slunce“, diváky potěšil soubor Také 6 i zpěvačka Tereza Mátlová

Zahajovací galavečer 28. ročníku přinesl opravdu nevšední zážitky. Výpravné představení s názvem Venuše a živly: Hudba a tanec doby Krále Slunce se odehrálo v dobově osvětlené zámecké zahradě u barokní fontány. Diváky nadchly krásné kostýmy i precizní provedení dvorského baletu z doby „Krále Slunce“ Ludvíka XIV., který byl sám vášnivým tanečníkem. „Barokní divertissement se inspirovalo nejen dobovou hudbou, choreografií a estetikou, ale také krumlovskými reáliemi – i krumlovští vévodové z rodu Eggenbergů totiž na svém sídle pořádali slavnosti po Ludvíkově vzoru,“ vysvětlila autorka režie, choreografie i scénáře prof. Helena Kazárová. Představení, jehož součástí byla i původní dochovaná choreografie „Tance Apollóna“ z dvorského baletu J. B. Lullyho, zakončil barokní ohňostroj. Tančili členové souboru Hartig Ensemble a sólisté Ida Fišerová a Francesco Scarpato. „Tančili jsme v prostředí, které není přímo divadelní, ale autenticita prostoru a úžasná atmosféra nás přenesly o několik století nazpět,“ shodli se oba sólisté. Kromě zájemců z řad veřejnosti se na zahájení festivalu sešly i osobnosti kulturního a politického života. „Projekt úžasného barokního představení byl skutečně impozantním vstupem do tohoto ročníku. Další program, který festival nabízí, je bohatý a každý si může vybrat podle svého zájmu,“ řekl ministr kultury Antonín Staněk. „Barokní balet je skutečně unikátním zahájením

festivalu. Je dobře, že festival do Krumlova přivádí diváky, kteří mají opravdový zájem o kulturu a o hudbu,“ doplnil starosta Českého Krumlova Dalibor Carda. „MHF Český Krumlov v sobě spojuje přesně to, co by kulturní akce měla mít: nádherný prostor a hodnotné umělecké výkony," ocenila festival hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.

Druhý festivalový večer patřil vokálnímu sextetu Take 6. Symbolicky přesně 50 let poté, co Američané Neil Armstrong a Buzz Aldrin 20. července 1969 přistáli jako první lidé na Měsíci, přivítal Mezinárodní hudební festival Český Krumlov fenomenální zpěváky z USA. Tenoristé Claude McKnight, Mark Kibble, Dave Thomas a Joel Kibble, barytonista Khristian Dentley a basista Alvin Chea vystoupili společně se Severočeskou filharmonií Teplice pod taktovkou Jana Kučery. Soubor spolu s orchestrem v Pivovarské zahradě vytvořil příjemnou atmosféru, rozpohyboval, a dokonce i roztančil publikum, které jeho výkon odměnilo bouřlivým potleskem vstoje. „Diváci byli skvělí, koncert jsme si moc užili,“ chválili zpěváci festivalové publikum. Po koncertě uspořádali na Pivovarské zahradě autogramiádu, s přítomnými diváky se pozdravili a vyfotografovali. „Byl to zážitek, stát na jednom pódiu s tak úžasnými muzikanty, jako jsou Take 6. Zpívali jako jeden muž – absolutně profesionální výkon, stoprocentní nasazení, ale zároveň srdečný přístup,“ ocenil jejich umění dirigent Jan Kučera. Skupina vystupuje bezmála 40 let. Na otázku, co ji tak dlouho udrželo pohromadě, odpovídají její členové jednoduše: „Víra, přátelství, respekt a láska k hudbě.“

Třetí koncert letošního festivalu přivedl diváky do Klášterního kostela, kde vystoupila zpěvačka Tereza Mátlová spolu s varhanicí Michaelou Káčerkovou. V nedělním dopoledni zazněla duchovní hudba barokního a klasicistního období – Bach, Vivaldi, Pergolesi či Mozart. „Krumlov je krásné inspirativní místo. S Terezou Mátlovou to byla naše společná premiéra a doufám, že bude naše spolupráce pokračovat,“ uvedla po koncertě Michaela Káčerková. „Je to pro mě velká čest, vystoupit na festivalu, který hostil světové hvězdy v čele s Plácidem Domingem,“ řekla Tereza Mátlová, která je známá především jako operní a muzikálová zpěvačka, ale věnuje se rovněž duchovní hudbě. „Skladby pro dnešní koncert jsme vybíraly s Michaelou Káčerkovou společně a doufám, že jsme splnily očekávání publika,“ dodala Tereza Mátlová. Večer před svým vystoupením navštívila i koncert skupiny Take 6 a odnášela si z něj, stejně jako ostatní diváci, neopakovatelný zážitek: „Opravdu dokonalá pěvecká technika a osobitost. Byl to možná nejlepší koncert, který jsem v životě zažila!“ nešetřila Tereza Mátlová chválou.

Mirka Štípková