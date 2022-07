Těšte se na koncert Voda a oheň v poetické atmosféře zámeckého jezírka, kam se vrátí po 27 letech. Ten v roce 1994 vidělo podle Jaromíra Boháče díky záznamu kolem 1,1 miliardy lidí a byl to velký úspěch pro realizační tým. Nejedná se však o kopii koncertu. Tentokrát ho uvidíte v provedení Jihočeské filharmonie a dirigenta Vojtěcha Spurného. Zazní Händlova Vodní hudba a Händlova Hudba k ohňostroji, které měly původně verzi pro hraní venku, ale později i uvnitř. „Naše provedení bude tak napůl mezi koncertním a čistým provedení pod širým nebem,“ líčí Vojtěch Spurný a dodává: „Jihočeskou filharmonii považuji za jeden z českých orchestrů, který barokní hudbu umí, který přesto, že to není specializovaný ansámbl, dokáže ji hrát nejen příčetně, ale i velmi hezky.“

Největší perličkou festivalu je podle nové ředitelky Gabriely Rachidi právě zahajovací víkend. Druhý den přijďte do Pivovarské zahrady na Noc romantismu, kde uslyšíte Čajkovského klavírní koncert v podání patnáctiletého virtuosa Ryana M. Bradshawa. „Je to jeden z opravdu výjimečných talentů myslí si ředitelka festivalu.

Letos je program podle Jaromíra Boháče koncipovaný trochu jinak, a to nejen se slavnými jmény, ale i scénickým programem. Účinkovat budou hodně čeští umělci. Festival rozšířil působnost na devět lokací. „Takže se návštěvníci mají možnost podívat se pokaždé do jiného místa, kde můžou zažít koncert, ať už to jsou krásné prostory Českého Krumlova vevnitř, nebo to jsou venkovní prostory,“ uvádí Gabriela Rachidi. Těšit se můžete na 15 koncertů hlavního programu a 25 různých aktivit doprovodných v rámci Festivalové zóny.

Mezinárodní hudební festival zahájí uprostřed zámeckého jezírka

Jako v předchozích ročnících i letos dává festival prostor mladým talentům. „Každoročně se snažíme víc a víc pracovat s mladou generací a přivádět ji do Českého Krumlova,“ říká Gabriela Rachidi. I loni vystoupili talenti z prestižní mezinárodní soutěže Virtuosos V4+. Ti se představí i tentokrát a doprovodí houslistu Václava Hudečka, který slaví 70 let. Poslechnete si je v pátek 29. července v Zámecké jízdárně. Festival se věnuje různým výročím. Například ve čtvrtek 21. července zazní Vivaldiho opera Farnace, od jejíž premiéry uplyne 295 let. „Je to světový unikát,“ láká Gabriela Rachidi. Před 150 lety byl v jižních Čechách objeven Jistebnický kancionál. Ten budete mít šanci slyšet v kostele sv. Mikuláše v Boleticích v neděli 24. července. I tentokrát se festival zaměřuje na koncerty různých žánrů. Uslyšíte například na Filmovém večeru v Pivovarské zahradě, který připadá na sobotu 30. července, hity skladatele Johna Williamse. Koncert se koná k jeho 90. narozeninám. Zazní melodie z filmů Čelisti, Star Wars, Harry Potter či E. T. Letos dále vystoupí mladý kytarista Lukáš Sommer, Kalabis Quintet, varhanista Jaroslav Tůma na Varhanním matiné a další. Za zmínku stojí také podle Gabriely Rachidi závěrečný víkend. V pátek 5. srpna si nenechte v zámecké jízdárně ujít Barokní večer. „Letos jsem připravili spoustu koncertů, které se věnují barokní hudbě. Zdá se že tato hudební éra je stále populární,“ myslí si Gabriela Rachidi. Na předposledním večeru se dočkáte kromě barokní hudby i kostýmů a tanečních vystoupení s choreografií Hartig Ensemble historickým souborem Baroccoo sempre giovanne, Staroměstskými trubači a sólisty sopranistkou Helenou Hozovou, houslistou Jiřím Vodičkou a na trubku zahraje Marek Zvolánek. Nemůže chybět opera. Poslední večer, v sobotu 6. července, zajděte do Pivovarské zahrady na Operní gala se sopranistkou Janou Šrejmou Kačírkovou, tenoristou Pavolem Bršlíkem a a basbarytonistou Borisem Prýglem. Doprovodí je Pražská filharmonie. „Půjde o výběr nejznámějších světových i českých oper,“ objasňuje Gabriela Rachidi.

Loni festival zahájil novinku, pilotní ročník doprovodného programu, tzv. Festivalové zóny. „Letos jsme z ní v podstatě udělali takový druhý festival,“ říká Gabriela Rachidi. Přijít můžete každý festivalový víkend do klášterní zahrady, kde vás čekají aktivity jako malba, kreativní dílny, letní kina, výstava obrazů, občerstvení nebo i koncerty. Mezi nimi Hudební piknik s Epoque Quartet, který připadá na neděli 17. července, nebo koncert Vivaldi meets Piazolla, který spojuje Čtvero ročních dob s argentinským stylem tango nuevo. Na tomto večeru v sobotu 23. července zahraje houslistka Ludmila Pavlová. „Chtěli jsme přinést program zdarma, pro návštěvníky všech možných věkových kategorií, ať už pro ty, co přijdou na večerní program, nebo pro ty, co hledají trošku něco jiného,“ dodává Gabriela Rachidi s tím, že do budoucna hodlá s doprovodným programem pokračovat.

Jak vzpomíná Jaromír Boháč na předchozích 30 let, kdy festivalu šéfoval? „To je v lidském i pracovním životě poměrně dlouhá doba. Krumlov se probudil do krásy. Vystřídalo se spousta lidí ve štábu, navštívila nás plejáda světových umělců, souborů skvělých orchestrů i dirigentů,“ odpovídá na závěr.