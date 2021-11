I tragédie, která se odehrála zdánlivě daleko, může bolestně zasáhnout obyvatele regionu. Když media vydala zprávu, že 2. listopadu v Praze vjelo auto řízené mladíkem na tramvajový ostrůvek a usmrtilo mladého muže, který na něm stál, málokdo tušil, jak smutně to zasáhne i obyvatele Českého Krumlova.

Michal Dolanský byl talent Českého Krumlova. | Foto: archiv ZUŠ Č. Krumlov

Mládenec, který na ostrůvku v tu osudnou chvíli stál, byl dvaadvacetiletý Michal Dolanský z Českého Krumlova. Rozloučit se s ním přišla spousta lidí a kamarádů, neboť Český Krumlov tak ztratil skvělého, chytrého, nesmírně talentovaného chlapce, který měl spoustu zájmů včetně sportu. „Byl to opravdu výjimečný kluk,“ zavzpomínala Hana Bůžková, ředitelka českokrumlovského gymnázia, které Michal úspěšně absolvoval a nyní studoval na Karlově univerzitě v Praze. „Strašně hodný, pokorný, nesmírně inteligentní. Na co sáhl, to se mu dařilo.“