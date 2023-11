Do pomyslné síně slávy dopravní policie vstoupil v Praze, na půdě Policejní akademie České republiky, npor. Milan Richter (60), zástupce vedoucího dopravního inspektorátu z krumlovského územního odboru policie. Ocenění mu předal sám ředitel služby dopravní policie Jiří Zlý.

Npor. Milan Richter dostal Medaili služby dopravní policie I. stupně. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Že se pro něj medaile chystá, vůbec nevěděl. „O tom, že mě někdo nominoval, jsem neměl ani tušení,“ svěřil se. „Jednoho dne přišla pozvánka z ředitelství služby dopravní policie s tím, že se mám dostavit do Prahy. Že dostanu medaili I. stupně, to mě nenapadlo.“ Do Prahy s ním vyrazil i jeho krumlovský kolega Roman Daniš, který si tam převzal medaili II. stupně.

Slavnostní ceremoniál na půdě Policejní akademie doprovázela Hudba hradní stráže a Policie ČR společně s Čestnou jednotkou Ochranné služby.Zdroj: Se svolením PČR

Ocenění získal za dlouholetou činnost u dopravní policie a za prosazování jejího dobrého jména. Letos slouží u policie už třicátý osmý rok. A celou tu dobu je u „dopravky“. Nastoupil k ní rok po vojně. „Na střední školu jsem chodil do Velešína, na obor mechanik-seřizovač, pak jsem chvíli pracoval, následovala dva roky vojna. Ještě rok po vojně jsem byl v civilním zaměstnání a 1. ledna 1986 jsem nastoupil ke krumlovské dopravní policii. To mi bylo čtyřiadvacet let,“ zavzpomínal Milan Richter.

Pochází z Nové Pece na Prachaticku, po nástupu k policii ale přesídlil na Českokrumlovsko. Tři roky žil v Křemži a v roce 1989 se přestěhoval na právě postavené sídliště Mír. „Začínal jsem jako každý, na silničním dohledu. Děláte základní kontroly, měření rychlosti a podobně,“ přiblížil své služební začátky. „Tam jsem pracoval do roku 1989. 1. prosince toho roku jsem přešel na skupinu dopravních nehod, kde jsem působil do roku 1997. Poté jsem dělal vedoucího skupiny dopravních nehod, do doby, než tuto pozici zrušili.“

Následně si doplnil vzdělání, absolvoval obor krizové řízení na škole TRIVIS, nějakou dobu pracoval na nehodovce a pak sloužil dva roky jako dopravní inženýr. „Od roku 2018 jsem zástupcem vedoucího dopravního inspektorátu, vedoucím je Petr Bárta.“

I dnes jsou jeho hlavní pracovní náplní nehody, do terénu už k nim nevyjíždí. „Řeším a kontroluji nehody a přestupky, které se zasílají k projednání na městský úřad, případně trestné činy, jež postupujeme Službě kriminální policie a vyšetřování, popřípadě je řešíme ve zkráceném přípravném řízení a posíláme je na okresní státní zastupitelství,“ vysvětlil oceněný policista.

Byl mezi prvními u nehody v Nažidlech

Za léta služby se mu nejvíc do paměti vryla tragická nehoda zájezdového autobusu u Nažidel, která připravila o život dvacet lidí. „Byl jsem tam tehdy s tzv. náhradním výjezdem. Tenkrát tam i z kraje přijely dva výjezdy, což je nezvyklé. Na místo dorazila i okresní státní zástupkyně, krajská státní zástupkyně, hejtman… Sanitek tam bylo tolik, že pomalu nebylo kudy odjíždět,“ zavzpomínal na smutnou událost.

V paměti si uchovává ale i méně chmurné zážitky. „Asi největší kuriozitou je, když člověk oznámí dopravní nehodu, a přitom je v podnapilém stavu, i to se stává. Např. jeden řidič, který propil celý pátek a sobotu a přestal pít až v neděli nad ránem, sám na sebe v neděli v poledne zavolal hlídku, že havaroval,“ vylíčil muž, který už za dva roky oslaví čtyři desetiletí ve službách Policie České republiky.