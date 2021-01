V pátek 22. ledna ve stejnojmenném pořadu lze vidět úspěšnou podnikatelku z Tábora, Petru Plemlovou, která stojí v čele textilní firmy Unuo vyrábějící dětské oblečení i látkové zboží.

Úspěšná manažerka se na týden rozloučila nejen se svými vozy, ale i kreditními kartami. Vystačit si musela s nízkým rozpočtem, a to ji přivedlo ke vzpomínkám na dobu, kdy sama měla hluboko do kapsy. „Tato doba zabírá převážnou část mého života. Pocházím z rozvedeného manželství, matce coby samoživitelce často na jídlo zbývalo méně než dva tisíce korun na měsíc pro tři osoby. Když jsem přišla do Prahy na vysokou školu, měla jsem asi tři tisíce měsíčně na všechno včetně kolejí,“ zavzpomínala Hlavatá.

Dnes počítá miliony, ale i ona ví, jaké to je žít v dluhu. „Když jsem přešla na soukromou školu, abych si udělala tzv. double degree (Ing. + MBA), brala jsem si na to desetiletou studentskou půjčku,“ popsala.

JÍDLEM SE NEPLÝTVÁ

V pořadu se z milionářky stala dobrovolnice Lenka Veselá. „Netušila jsem, co mě čeká, ani kam zamíříme. A neměla jsem moc času o tom přemýšlet,“ přiblížila. Do Českých Budějovic jela vlakem, kde se zapojila do aktivit Potravinové banky Jihočeského kraje, do programu traumatizovaných dětí Temperi a do pomoci při hipoterapii dětí na Vladykově dvoře. Vařila i v azylovém domě sv. Pavla pro lidi bez domova.

Potravinovou banku založila Kristýna Škabradová, pracuje pro ni šest lidí. „Každý den svážíme ovoce, zeleninu a pečivo, jde o potraviny, které se musí rychle distribuovat. Zvládáme přímou distribuci do neziskových organizací,“ zmínila, že k tomu slouží jedna dodávka a jeden osobní vůz.

Potraviny slouží jako podpora například samoživitelkám v těžkých dobách. Od natáčení už uplynulo více jak rok. „Mezitím se zvýšil objem zachráněných potravin, převážně čerstvých, máme více odběratelských organizací,“ dodala. Věnované peníze zatím nevyužili. „Pracujeme na tom, abychom zajistili ještě asi 300 tisíc korun, abychom mohli koupit novou dodávku s chlazením,“ informovala ředitelka potravinové banky Kristýna Škabradová.

Zájem během pandemii o jejich služby rapidně stoupl. „Poptávka po potravinové pomoci se během "korona krize" přibližně zdvojnásobila, nedostatek máme především trvanlivých potravin; obracejí se na nás nejčastěji matky a otcové samoživitelé, opuštění senioři a jednotlivci z horeca segmentu,“ upřesnila Škabradová, že pomoc veřejnosti je vítána.

PŘÁTELSTVÍ POMÁHÁ

Lenka Hlavatá si vyzkoušela i sociálně preventivní program 5P pro neziskovou organizaci Temperi, jejíž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinách v obtížné životní situaci. Koordinátorka dobrovolníků Bohdana Břížová přiblížila program, do kterého se zapojila jako dobrovolnice. „Jde o pomoc teď a tady, jde o mentoringový vztah mezi dobrovolníkem a dítětem, kde je důležité scházení se minimálně jeden rok,“ uvedla Břízová, že takto vznikají přátelství na celý život.

Lenka si vybrala patnáctiletou Simonu, s kterou vyrazila na výlet na Lipno. „Chtěla jsem ji podpořit v jejím snu, stát se nejlepší kadeřnicí u nás,“ vysvětlila Hlavatá, že proto jí zaplatila stáž v prvotřídním salonu v Praze.

Třetí její činností byla pomoc na statku, kde se zabývají hipoterapií. Terapeutka Jindra Vladyková se zde stará o koně a pomáhá tím i zdravotně postiženým dětem. Pořádá také příměstské tábory. „Koně na statek patří, už je tu míval i můj dědeček. Brali jsme si do péče ty se zdravotními problémy, určené na jatka a hledali jsme způsob, jak se o ně postarat,“ naznačila začátky své praxe terapeutky.

V závěru dílu Lenka Hlavatá podpořila aktivity všech zúčastněných neziskovek nemalou finanční částkou. Nechyběly ani slzy dojetí.