Tato mimořádná jízda Českých drah mimořádným vlakem připomene události z let 1938–1945, kdy se oblast Lenory a Soumarského Mostu zapsala do dějin Šumavy. K této oblasti patří i velmi dlouhá obec Dobrá na Šumavě.

Vlak odjede z Českých Budějovic v 7.35 hodin. Nastoupit do vlaku je možné i v Číčenicích (8.25 hod.) a v Prachaticích (9.04 hod.). Návrat zpět do Českých Budějovic je v 17.48 hod. (Prachatice 16.20 hod., Číčenice 17.09 hod.). Vlak nemůže jet přes Český Krumlov kvůli výluce, proto Krumlovští musí nastoupit v krajském městě.

Auto můžete bezplatně nechat na parkovišti ČD v Č. Budějovicích (za železniční poliklinikou).

„Čeká vás krátké povídání o Volarech na tamní železniční stanici,“ říká Petr Hudičák z Musea Fotoateliér Seidel Č. Krumlov „ A poté zajímavý program na Soumarském Mostě věnovaný československému pohraničnímu opevnění. Těšit se můžete na přednášku Ing. Jana Lakosila, prohlídku bunkrů, tzv. ŘOPíků a návštěvu muzea pohraničního opevnění s mnoha zajímavými exponáty za přítomnosti jeho zakladatele pana Němečka.“

Pak si budete moci vybrat ze dvou možností: Zdatnější pěší přechod na Dobrou (cca 2,2 km) s představením fotografií Dobré a jejích obyvatel. Tato skupina by měla mít svačinu s sebou a turistickou obuv. Nazpět půjdou okolo Teplé Vltavy přes rašelinná luka až na lesní železniční přejezd, kde nastoupí zpět do Seidelovského vlaku (cca 3 km). Trasa vede po značených turistických stezkách.

Ti, kteří nebudou chtít na pěší vycházku do Dobré, mohou využít služeb restaurace U Maxů na Soumarském Mostě, známé ze slavné Seidelovy fotografie. Je nutné si objednat předem ze dvou menu (guláš a kuřecí řízek). Po obědě nasednou do připraveného vlaku a pojedou vstříc setkání s pěší skupinou, popř. ještě mohou využít případný volný čas na individuální krátkou vycházku do přilehlého Soumarského rašeliniště (naučná stezka).

Jízdné je 350 Kč bez ohledu na nástupní stanici a zahrnuje cestu tam i zpět, ranní občerstvení do vlaku a příspěvek muzeu opevnění. Oběd na Soumarském Mostě si hradí účastníci sami.

Děti do 6 let bez nároku na místo budou přepraveny zdarma.

Rezervace místa je žádoucí. Při rezervac sdělte zda budete ve skupině, která půjde do restaurace na oběd a jaké menu si zvolíte. Cestující bez rezervace budu moci nastoupit do Seidelovského vlaku v případě volných míst, přičemž oběd nebude zaručen.

Rezervujte prosíme u Českých drah, Pavel Kosmata, mailem: kosmata@gr.cd.cz popř. telefonicky na čísle 602 123 108.