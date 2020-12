Oproti loňskému roku máme na jihočeských silnicích zatím o 140 dopravních nehod méně. Covid snížil provoz na silnicích, ale častěji a více sedáme za volant opilí.

Silnice jsou letos nejbezpečnější za desítky let. I díky opatřením proti koronaviru. V Jihočeském kraji se od ledna do října bouralo celkem 3 613 krát, což je o 4% méně oproti srovnatelnému období v loňském roce. Podle statistik Policejního prezidia zemřelo od začátku roku 2020 na jihočeských silnicích 36 osob, což je o 8 méně, než v období leden až říjen 2019. A je to celorepublikový trend. Skutečným rekordmanem je hlavní město Praha. Tam se snížila nehodovost dokonce o 20 %.