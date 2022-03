Novorozená holčička i maminka za sebou mají opravdu dramatické týdny před porodem. Maminka Miry pochází z ukrajinského Hostomelu. To je v podstatě předměstí Kyjeva, které se stalo v posledních týdnech smutně známým kvůli blízkému letišti. To bylo od prvních dní války terčem mohutných ruských útoků a mnoho týdnů se v okolí strategický důležitého místa sváděly prudké boje mezi ruskými agresory a ukrajinskými obránci.

Přechod k nám, do jižních Čech, jí v pokročilé fázi těhotenství trval skoro dva týdny. Utíkala ještě se svou maminkou přes Užhorod a Slovensko. Doma nechala otce, který byl zraněn při útoku na letiště Hostomel i svého bratra. Do Čech se tak vydala pouze se svojí matkou a druhou dcerou Anastasií (12 let). „Jméno Mira je odvozené od slova “mír”. A tak holčičce i všem ostatním dětem narozeným ve válečných časech přeji, aby skutečně mohly vyrůstat v míru. Zároveň moc děkuji Řeckokatolické charitě a otci Ruslanu Zassiedkovi, kteří v Jihočeském kraji pomáhají všem příchozím Ukrajincům. A také všem českým dobrovolníkům, úředníkům a dárcům, díky kterým se daří lidem zasaženým válkou pomáhat na vysoké úrovni a zapojovat je do naší společnosti. I díky nim se mohla Mira narodil v bezpečném prostředí,“ uzavřel Talíř.

Zdroj: Krajský úřad Jihočeského kraje