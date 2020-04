Způsob, jak oživit nynější dobu sobě i milovníkům hudby, který vymysleli v Jihočeské filharmonii (JF), prozradil ředitel Otakar Svoboda.

Otakar Svoboda, ředitel Jihočeské filharmonie, České Budějovice. | Foto: Archiv Deníku

„V příštím týdnu začneme natáčet naživo videoklipy v reálných kulisách krásných jihočeských míst,“ přibližuje Otakar Svoboda, o co jde. V plánu je pět až šest videí. „Záleží dost na počasí. Začít bychom chtěli ale na Dívčím Kameni,“ vysvětluje Otakar Svoboda. Tam uslyšíte první část Vivaldiho Jara. „Ještě řešíme, jakým způsobem to pojmeme, zda musíme mít roušky, budou rozestupy,“ přibližuje Otakar Svoboda. Bude-li to možné, účinkovat může v některých snímcích celý orchestr. Snímat filharmoniky budou dvě až tři kamery včetně dronu ze shora. „Zvuk bude profi, ale přiznáme, že jsem v přírodě,“ vysvětluje ředitel. V hledáčku mají muzikanti ještě hrady Pořešín nebo Landštejn a z hudby Baladu pro banditu, klasiku či spolupráci s kapelou Nezmaři.