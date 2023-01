3. díl – Anděl v laguně, režie Jiří Chlumský

Skupina dokonale organizovaných a vycvičených gangsterů krade bankomaty. Postupují naprosto profesionálně a nedělají chyby. Pokud něco nevychází podle plánu, okamžitě ruší akci. Policie je dlouho bezradná. Až ve chvíli, kdy si jeden svědek zapamatuje povely, kterými gangsteři mezi sebou komunikují, svitne naděje. Karel, šéf policejního týmu a bývalý člen speciálních jednotek, rozpozná v kódované řeči něco povědomého…

Na straně zákona stojí už známá jihočeská kriminálka ve složení hlavní vyšetřovatel, tzv. operativec Karel (David Novotný), mladí kriminalisté Jana (Judit Pecháček), Petr (Filip Březina), kapitán Hudec (Leoš Noha), soudní lékař Alex (Martin Myšička) či státní zástupkyně (Jitka Schneiderová).

V tomto díle hraje mimo jiné Tereza Brodská, Otakar Brousek ml., Ljuba Krbová a hlavou zločineckého gangu je Luboš Veselý. Těšit se můžete na propíchané pneumatiky policejních vozů, strategický postup zločinecké party vedené bývalým mariňákem i zajímavou techniku vytrhávání samotných bankomatů. Vycvičená partička zlodějů nedělá chyby, k dorozumívání navíc používá perfektní prostředek, šifrovanou řeč, scény jsou akční, dokonce se střílí, ale vražda se tentokrát žádná nekoná.

V hlavní roli Třeboň, Tábor i Budějovice

Jak přiblížil scénárista Martin Bezouška, který v současnosti žije v Chlumu u Třeboně, děj je zasazený do krásných kulis historického centra Třeboně, Tábora a Českých Budějovic. V díle Anděl v laguně lze poznat budějovické dominanty jako Černou věž, náměstí Přemysla Otakara II., hostinec Staré časy, budovu krajského soudu, klášter, Masarykovo náměstí v Třeboni, či Žižkovo náměstí v Táboře.

Portál kudyznudy.cz už podle seriálu připravil dokonce tipy na výlety.

Místo zločinu České Budějovice viděli už Jihočeši. Kotva hrála Anděla v laguně

Předlohou je reálný případ, kdy docházelo k loupežím bankomatů. "Scénář jsem soustředil jen do jižních Čech, ale přepadení se skutečně odehrávala třeba i na Moravě a v Rakousku,“ vysvětlil Bezouška.

Dostavba bankomatu se povedla

S námětem podle Bezoušky přišel odborný poradce Dušan Brunclík. „Mně se to moc líbilo, protože tam není vražda jako v jedné z mála epizod. Námět jsem přivítal a ostatní je pak už fikce,“ naznačil. Podle kriminalistů organizovaná skupina působila reálně například v Dolním Dvořišti či Českém Krumlově.

Místo zločinu České Budějovice: Gang vede Veselý, stíhá ho Bardós a Březina

Díl začíná na náměstí v Třeboni, kde postřelí policistu ztvárněného Otakarem Brouskem mladším. „Osobně jsem se zúčastnil natáčení, kde se architektovi povedlo perfektně vystavět výklenek s bankomatem. Třeboňské náměstí je krásné a vložený bankomat vypadal, jako by tam patřil. Bylo to decentní a kvalitní, do rána jsme měli kulisy po nočním natáčení uklizené,“ popsal Bezouška.

Jihočeská města jsou dle jeho vyjádření v tomto díle nádherně zastoupená. „Začíná to kouzelnou cestou do Chlumu u Třeboně, když se jede kolem Staré Hlíny a na obou stranách jsou rybníky a končí to v centru Budějovic pod Černou věží,“ prozradil dále.

Táborští strážníci pomáhali s organizací

Během natáčení využili mimo jiné služby profesionálních kaskadérů, záběry také filmovaly drony. Většina loupežných scén se filmovala v noci a vyžádala si několik záborů ve zmiňovaných městech.

Jak informoval tiskový mluvčí Městské policie Tábor Pavel Šimek, v Táboře se natáčelo už na podzim roku 2021 a štáb dokonce zaměstnal i několik jeho kolegů. „Natáčelo se na Žižkově náměstí, ve vjezdu do Barvířské ulice byl místo kontejnerů nainstalovaný bankomat,“ zmínil.

Místo zločinu České Budějovice: Předlohou 2. dílu se stal i vrah stopařky z Boru

"Nikdo ze strážníků, pokud si pamatuji, v komparsu nehrál." Strážníci podle Šimka filmařům zajišťovali dle jejich požadavků uzávěru vjezdu i vstupu na náměstí. „Myslím, že jsme uskutečnili i nějaké odtahy vozidel,“ konstatoval Šimek.

Zpátky do minulosti

Šifrovaná řeč gangu je podle scénáristy hlavní stopa, která kriminálku dovede nejen k odhalení pachatelů. „Ta heslovitá komunikace je strašně důležitá, protože v posledním díle povede díky vzpomínkám k rozuzlení toho, co se hlavnímu hrdinovi stalo v původní profesi v Libanonu,“ naznačil spojitosti.

Karlova minulost je opředená tajemstvím a v epizodě Anděl v laguně se poprvé setkává s bývalým nadřízeným z tajných služeb. Policista kdysi nepřímo zavinil při jedné operaci fatální zranění kamaráda a tato osobní linka se prolne celou jihočeskou sérií. „Svého bývalého šéfa nyní poprosí o pomoc a zjistíme plno skutečností z předchozího profesního života. Například proč skončil s prací elitního mariňáka a jak se stal šéfem jihočeské mordparty. Setkává se s bývalým kolegou, který je stále v kómatu a v závěru dílu je odhalena i podoba jeho manželky,“ dodal Martin Bezouška. Na konci dílu Anděl v laguně se otevírá také sanatorium pro válečné veterány.

Seriál Místo zločinu České Budějovice pokračuje. Mrtvolu najdou na Prachaticku

V pondělí 23. ledna následuje díl Únos režírovaný Jiřím Chlumským, ten se točil převážně na Třeboňsku, sledující mohou očekávat záběry například z okolí krásných jihočeských rybníků a třeba i třeboňského pivovaru Regent. V lese, těsně po rozednění, překvapí lesník na obchůzce muže, který se chce zbavit mrtvoly. Muž měl vše pečlivě připraveno, ale s touto hloupou náhodou nepočítal. Vystřelí po lesníkovi a rychle ujíždí pryč. Kriminalisté tentokrát nezačínají s prázdnýma rukama. Mají tělo, projektil, popis pachatele, a dokonce i SPZ jeho auta. Přesto tento případ nebude snadný.