V Přísečné si najali právničku přes životní prostředí

Přísečná o spolupráci prostřednictvím starosty Jiřího Němečka (SNK - PŘÍSEČNÁ) hned poté, co od MŽP dostala informaci o zveřejnění záměru, požádala o pomoc právničku Petru Humlíčkovou, která působí i na Katedře práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy. „Oslovili jsme ji hned na začátku srpna. Pozvali mě ale předtím i do Carthamu, někdy v červnu, jestli se nepletu, že chtějí rozšířit výrobu a že nám přijde informace o oznámení záměru od ministerstva. To dorazilo po mém návratu z dovolené,“ dodal starosta. „Chtějí to postavit v rámci svého areálu, takže v konfliktu s naším územním plánem to není. Teď záměr půjde do zjišťovacího řízení, než to vypukne, my budeme dále reagovat na jednotlivé kroky. Svoláme kvůli samozřejmě i zastupitelstvo, aby mě pověřili k tomu, abych činil další kroky,“ uzavřel Jiří Němeček.

Obecní úřad Přísečná s komínem Energobloku v pozadí. Zdroj: Deník/ Redakce