Ing. Dalibor Uhlíř. To stojí na oficiálním webu města Český Krumlov pod hlavičkou 1. místostarosta pro volební období 2022-2026 a také v životopise na osobním webu Dalibora Uhlíře. S titulem Ing. kandidoval i ve volbách, jak dokládá web volby.cz Českého statistického úřadu. Problém je, že Dalibor Uhlíř nemá diplom s titulem Ing., ale s titulem MBA. Vyšlo to najevo minulý týden a od té doby tato záležitost čeří vody krumlovské politické scény.

Místostarosta Dalibor Uhlíř (vlevo) na tiskové konferenci ke Slavnostem pětilisté růže. Na snímku dále ředitel Městského divadla Český Krumlov Jan Vozábal, kurátor Krumlovských klášterů Ivo Janoušek a obchodní ředitelka klášterů Karolína Dostálová. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Dalibor Uhlíř získal titul MBA v Ostravě na Newport University, s. r. o. MBA je ovšem profesní, nikoli akademický titul, a píše se za jménem, ne před jménem. Získal ho v polovině 90. let. Podle jeho slov šlo o „inženýrský obor ekonomika-management“ a on do doby, než se dotazy na oprávněnost užívání Ing. před jeho jménem objevily ve veřejném prostoru, žádný titul nebo diplom neřešil. „Neměl jsem to zapotřebí, k ničemu v privátní sféře jsem to nepotřeboval,“ vysvětlil Dalibor Uhlíř (ČK rozumem a srdcem-Nezávislí), bývalý místopředseda Trikolory, který, i s titulem Ing., coby nezávislý kandidoval také do Senátu ČR. „Studoval jsem fyzicky, obvíkend několik let, proti dnešním on-line kurzům a titulům fejkových anonymů,“ pronesl na adresu facebookových komentářů od anonymních uživatelů v krumlovských skupinách, kde se oprávněnost jeho titulu propírá.

Že titul používá právem, hodlá doložit na srpnovém zasedání zastupitelstva, které je naplánované na 31. srpna na 16 hodinu, s listinami týkajícími se jeho studia už seznámil vedení města a koalici. „Mám samozřejmě všechny dokumenty a doklady, diplom, vysvědčení včetně získaných kreditů u jednotlivých předmětů, diplomovou práci, nostrifikační doložku, fotky z promoce atd. Na vyjádření MŠMT stále čekám, podnikl jsem ještě další správní kroky,“ napsal pro Deník. „Titul dle nostrifikační doložky používám po skončení studia cca 25 let a na základě těchto dokladů také úřady zapsaly do OP a evidence osob.“

Zdroj: daliboruhlir.czNež se pochybnosti ohledně oprávněnosti užívání titulu Ing. Daliborem Uhlířem objevily, ve svém životopise na webu daliboruhlir.cz měl v sekci vzdělání uvedeno „Technická univerzita Ostrava: státní zkouška“, to ale smazal. „Na Technickou univerzitu přišlo anonymní oznámení a po dohodě s nimi jsem tuto větu odstranil. Státní zkoušku a obhajobu diplomové práce jsem skládal před společnou komisí NU a TU, kdy většina profesorů byla z TU Ostrava, a můj vedoucí diplomové práce byl profesorem TU Ostrava,“ vysvětlil místostarosta Českého Krumlova. „Takovýchto studentů jsou stovky, možná tisíce a všichni užívají titul Ing. Někteří mají nostrifikované studium JUDr.“

Newport International University titul Ing. neuděluje

JUDr. Lucie Sedláková z kanceláře náměstkyně pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ministerstva školství pro Deník potvrdila, že Newport International University není česká soukromá vysoká školou a že není ani mezi registrovanými zahraničními univerzitami, takže není oprávněna realizovat akademické vysokoškolské vzdělání a nemůže ani udělovat titul Ing. Dodala, že ministerstvo připravuje k celé záležitosti týkající se titulu Ing. oficiální vyjádření.

K pochybnostem o oprávněnosti užívání titulu Ing. Daliborem Uhlířem se vyjádřil i starosta města Alexandr Nogrády (ANO 2011). „Osobně nemám důvod pochybovat o pravosti jím předloženého diplomu a diplomové práce. Věřím, že vyžádané potvrzení pravosti z Ministerstva školství bude jasným důkazem a ukončí další spekulace. O čem však již nyní není nejmenších pochyb, je pracovní nasazení pana Uhlíře a jeho přínos pro město,“ zastal se ho.

O nostrifikaci svého diplomu požádal Ministerstvo školství. „Pro klid veřejnosti, můj a všech kolegů, jsem požádal MŠMT, že po zaslání ověřených kopií všech dokumentů potvrdí studium a jeho nostrifikaci. V jaké kondici a kvalitě je dnes kdysi skvělá a prestižní škola opravdu nevím, celých 25 let jsem neměl potřebu ji kontaktovat nebo to zjišťovat,“ sdělil.

Otázka je, jestli listiny poslal na správnou adresu, protože MŠMT vysokoškolské tituly nenostrifikuje. O uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v Česku totiž ve většině případů rozhodují veřejné vysoké školy, které uskutečňují akreditovaný obsahově obdobný (tj. porovnatelný) studijní program.

Krumlov má znovu tři místostarosty. Do koalice vstoupili Občané patrioti

„Žadatel (tj. absolvent) o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice podává žádost na jím vybranou veřejnou vysokou školu, s výjimkou studia absolvovaného v oblasti vojenství nebo oblasti bezpečnostních služeb, kdy žadatel podává žádost MO nebo MV,“ píše se přímo na webu ministerstva s tím, že Ministerstvo je pouze odvolacím orgánem v případě zamítnutí žádosti veřejnou vysokou školou. MŠMT rozhoduje o uznání dosažení zahraničního základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání.

Co o užívání titulu Ing. říkají zákony?

• Podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách jde o výhradně český akademický titul pro absolventy studia v magisterských studijních programech v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, lesnictví a vojenství a nikdo kromě vysoké školy nemá právo ho přiznávat. (V anglosaském světě je obdobou tohoto titulu M.A., Master of Arts, nikoli MBA, Master of Business Administration, pozn. red.)

• Newport International University (někdejší Newport University), kterou Dalibor Uhlíř absolvoval, není podle zákona vysoká škola, tudíž ani nemůže udělovat akademické tituly.

• Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích se přestupku dopustí ten, kdo úmyslně neoprávněně užívá vědeckou nebo uměleckou hodnost nebo titul absolventa vysoké školy. Ve věci lze podat oznámení na úřadu města.