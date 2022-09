Netradičně pojalo Museum Fotoateliér Seidel víkendové Dny evropského dědictví, během nichž se pro zájemce otevírají rozmanité památkové objekty. Děti tu spatřily, jak se vyrábějí dřevěné staročeské hračky a mohly se do výroby také zapojit. K tomu zhlédly film o rodině Seidlových, hračkách na jejich fotografiích, ale i o tom, co výrobě hraček předcházelo a předchází – to znamená od poražení stromu až po jeho dopravení na místo zpracování, což byla cesta velmi složitá a nebezpečná.