Farma Borová nedaleko Chvalšin na Českokrumlovsku se stala na přelomu srpna a září dějištěm mistrovství České republiky ve všestrannosti v téměř všech věkových kategoriích. Pouze starší juniory a jezdce do 25 let čeká šampionát o dva týdny později během mezinárodních závodů v Borové, neboť před několika málo dny proběhlo mistrovství Evropy v polské Strzegomi a Česká jezdecká federace chtěla mladým reprezentantům umožnit start při obou mítincích.

close info Zdroj: Marcel Runštuk, se svolením České jezdecké federace zoom_in Pavel Březina na MČR ve všestrannosti 2024 v Borové na Českokrumlovsku.

V soutěži dětí ve věku 10 až 13 let na ponících nenašla přemožitele Tereza Semerádová na klisně Al-Kham-Sa Chlea. Vedení se ujala hned po úvodní drezuře a nic na tom nezměnil ani sobotní kros a nedělní parkur, kde již nepřidala žádnou penalizaci. Její konečné skóre bylo 29,5 bodů. V pony soutěži dětí od 13 do 16 let se podobně dařilo Lucii Kalcovské s klisnou Diamond´s Bella. Ani ona k penalizaci 32 body z drezury žádné trestné body nepřidala.

V soutěži dětí na velkých koních se po vyloučení Daniely Hronové s valachem Xanthosem v krosu ujala vedení Julie Myšková na valachovi Zeo a jelikož terénní zkoušku dokončila čistě, stejně jako parkur, tak se mohla radovat ze zisku mistrovského titulu. Její bodové skóre bylo 36,7 bodů.

Mezi mladšími juniory měla skvěle rozjetý závod Kateřina Novotná v sedle valacha Zylo. Po drezurní úloze měla jen 31,9 bodů a stejné skóre zaznamenala i po výborně odjeté krosové části. Jenže dvě chyby na parkuru a k tomu ještě 0,4 bodu za překročení času znamenalo celkových 40,3 bodů. Ty jí stačily jen na šestý řádek výsledkové listiny. Mistryní republiky se tak stala Sofie Judit Green s klisnou Modena-K. Po prvním dni byla sice třetí, ale na druhou Danielu Nosálovou s valachem Lucky Galliley ztrácela jen půl bodu. Dostálová však za překročení času navýšila své skóre o 2,4 body a v konečných součtech i přes čistý parkur skončila na bronzovém stupínku. O devět desetin se před dní dostala Alice Janečková s valachem Trip 2, kterou od Sofie Judith Green dělil přesně jeden bod.

Součástí mistrovství České republiky ve všestrannosti byl letos poprvé šampionát mladých koní. Pro ty sedmi a osmileté po dohodě s jezdci vypsala komise všestrannosti České jezdecké federace tříhvězdičkovou úroveň, a tak se konala souběžně se seniorskou kategorií. Sobotní kros však ukázal, že tato soutěž je pro většinu mladých koní přece jenom příliš náročná. Terénní zkoušku nedokončilo šest ze čtrnácti dvojic, přičemž čtyři z nich tvořili jezdci právě se sedmiletými svěřenci.

Po pádu byl vyloučen Miroslav Trunda s klisnou Evita 17, do cíle nedojela ani Adéla Svobodová na klisně Cannoritas, stejně jako Michal Špalek v sedle klisny Ellen 1 a Kristýna Krakovská na klisně Complication, jež byla po drezuře druhá. Problémy ovšem měli i někteří jezdci se staršími koňmi. Lídr po úvodní zkoušce Jan Holec pokračování s dvanáctiletou klisnou Sagira-K vzdal a eliminována byla ještě Simona Bednaříková s desetiletou Fatimou.

Ve vedení byli před nedělním parkurem hned dva účastníci – Pavel Březina na desetiletém valachovi Turín a Miroslav Trunda startující se sedmiletou klisnou Mellevue van Rechteren měli shodně 40,4 trestných bodů. O sekundu lepší čas v krosu v oficiální výsledkové listině po dvou dnech řadil na první řádek Březinu a pět desetin dělil od lídrů Radima Tomana s valachem Easy Jump.

V kontaktu s elitní trojicí byl ještě Petr Lacina na klisně Fifty Fifty se 46,9 body. Ten ale v parkuru přidal osm trestných bodů a spokojil se se čtvrtým řádkem výsledkové listiny. Radim Toman s Easy Jumpem dokončil skokovou zkoušku také s osmi trestnými body, byť polovina jich byla za překročení stanoveného času. Dvě překážky shodil Miroslav Trunda na klisně Mellevue van Rechteren, což by mu nemuselo s ohledem na vývoj závodu vadit, ale jelikož přidal ještě 1,2 bodu za čas, zařadil se až za Tomana na bronzovou příčku.

Když nastupoval do kolbiště Pavel Březina s Turínem, tak věděl, že si může dovolit udělat až dvě chyby, a přesto o titul nepřijde. Udělal nakonec jednu a v kombinaci s překročením času si z parkuru odvážel 5,6 bodů. Znamenalo to finální výsledek 46 bodů, a tudíž poměrně těsné vítězství. „Jsem rád, že se to nakonec povedlo. Parkur byl ode mě nervóznější, ale z titulu mám ohromnou radost i kvůli mému koni. Měl totiž velké zdravotní problémy, kvůli nimž tři roky nezávodil. Musím tak poděkovat hlavně mé ženě, která se o něj stará, jezdí ho a dělá pro něj první poslední,“ zmínil s povděkem Pavel Březina, který se stal mistrem České republiky ve všestrannosti po pěti letech. Tehdy triumfoval také v Borové, a to v sedle klisny Cona Cia.

Šampionát pětiletých koní vyhrál hřebec Samurai 1 s Petrem Lacinou. Vítězkou mezi šestiletými se stala klisna Diwa vedená Marií Smolíkovou a v soutěži sedmi a osmiletých triumfovala klisna mellevue van Rechteren s Miroslavem Trundou.

Závěr letošního šampionátu patřil týmové soutěži, v níž nakonec zvítězila sestava Zlínské oblasti ČJF. Tvořili ji Petr Lacina s valachem Ninja 32, Anna Šeďová na valachovi Car Pento a také nejstarší účastník celého mistrovství Petr Rydval, jemuž je letos rovných 70 let. Startoval na valachovi Samaris a blýskl se především bezchybným parkurem. „Úžasné, mám výborného koně a krásný podzim života. Sice čím dál častěji přemýšlím nad tím, zda jsem si toho božího požehnání nevybral už dost, aby to jednou neskončilo blbě. Ale zatím je to tak, že se vždy zeptám Samíčka, zda to ještě někdy dáme a dáme to,“ prozradil Petr Rydval a přidal také návod na výbornou formu i po sedmdesátce. „Pořád se hýbu. Jsem sice starobní důchodce, ale mám zaměstnání, u kterého se docela nachodím a naběhám. Také se pětkrát v týdnu přinutím vylézt na koně,“ dodal nejstarší mistr republiky pod hlavičkou České jezdecké federace.

Josef Malinovský, Equinet s.r.o.