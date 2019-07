Benešov nad Černou - První zkušenost učinili obyvatelé Novohradska v okolí Benešova nad Černou s mládeží, která jim zadarmo pomáhala.

Plni dojmů jsou po týdenním působení SummerJobu na jihu Čech jak tamní lidé, tak sami brigádníci. Dobrovolnická pomoc nazvaná SummerJob funguje již desátým rokem, ale poprvé se přesunula do jižních Čech. „Zaměřujeme ji jenom do pohraničí, neboť to je oblast, kde lidé nemají život jednoduchý,“ říká Vojtěch Jurásek z přípravného výboru SummerJobu. „Pochopitelně pomáháme hlavně starším či nemocným lidem, ale není to podmínka. V každém případě pochopitelně nepomáháme při výdělečné činnosti.“