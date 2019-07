Kaplicko - Tomu, kdo na to již nestačí, připraví dřevo na zimu, pomohou na zahradě, vymalují pokoje nebo třeba postaví zídku. Kdo? Mladí lidé v Benešově nad Černou a okolí.

Mladí lidé od pondělka pomáhají jiným v okolí Benešova nad Černou. | Foto: archiv Summer Job

Zní to neuvěřitelně, ale je to tak. Od pondělí budou v Benešově nad Černou, Malontech, Pohorské Vsi a Horní Stropnici zcela nezištně těm, kdo to potřebují a uvítají, pomáhat dobrovolníci v rámci akce Summer Job, která se koná již podesáté, ale poprvé v jižních Čechách. Dobrovolníci nabídnou místním obyvatelům svou práci zdarma. Ale nejenom to. K tomu nabízejí i kulturní program, který je otevřený komukoliv.