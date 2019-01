Velešín - Téměř stojaté vody komunální politiky se rozhodli rozčeřit mladí lidé z Velešína.

Petr Troják stojí v čele velešínské kandidátky TOP 09. | Foto: Archiv

O přízeň voličů se v podzimních volbách budou ucházet pod hlavičkou TOP 09. Na patnáctičlenné kandidátce obsadili mladí ve věku do 25 let hned sedm míst. Jakou měli motivaci pro vstup do komunální politiky? To v rozhovoru vysvětluje lídr kandidátky, pětadvacetiletý Petr Troják.

Není obvyklé, že se tak mladí lidé angažují v komunální politice. Jak tedy kandidátka vznikla?

Mladí lidé se chtějí podílet na řízení tohoto státu, což se především ukázalo v parlamentních volbách, kdy mladí občané a prvovoliči značně ovlivnili výsledky voleb. Tato nálada se samozřejmě přenáší také na komunální úroveň a i my se chceme podílet na chodu města a interpretovat názory a nápady našich vrstevníků v zastupitelstvu, popřípadě v radě.

Kandidátka byla původně sestavena pouze z mladých lidí. Hledali jsme však podporu mezi společensky činnými občany Velešína, kterým se náš projekt zamlouval. Hodně jsem stál o kandidaturu pana Mikeše (někdejší místostarosta a současný radní, v minulých komunálních volbách kandidoval za KDU–ČSL – pozn. red.), který má k TOP 09 velice blízko. Shodli jsme se spolu na programových prioritách a vytvořili kandidátku složenou z poloviny z mladých lidí.

Jak mladí vnímají současnou situaci ve Velešíně? Co dobré se tu v posledních letech podle vás udělalo a co naopak mohlo být uděláno jinak, lépe?

Velešín je malé město, které přesto svým obyvatelům přináší veškerou potřebnou občanskou vybavenost. Ale v posledních letech tu vázla, respektive zcela se zastavila nová výstavba. Květnové představení plánu nové bytové výstavby, kterou město připravilo společně s developerskou společností v lokalitě Nad Cihelnou, přišlo deset minut po dvanácté.

Občané Velešína si cení především klidu a dostupnosti přírody, ale mají i zájem o aktivně strávený volný čas. Ve Velešíně chybí především širší nabídka sportovního vyžití a volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé. Nešťastné bylo i rozhodnutí o zrušení bowlingové dráhy nad kinem.

S jakými programovými prioritami do voleb půjdete? Co především byste chtěli ve Velešíně změnit a jakým způsobem?

V první řadě bychom chtěli podporovat bydlení výstavbou bytů a rodinných domů, přípravou pozemků pro novou výstavbu (bydlení Velešín Jih), zajištění možnosti kvalitní individuální výstavby rodinných domů. Pro Velešín je charakteristické, že více než polovina ekonomicky aktivních obyvatel vyjíždí za prací mimo město. Chceme proto vytvářet podmínky pro rozvoj pestré podnikatelské základny, která povede ke zvýšení zaměstnanosti obyvatel a růstu hospodářské stability města.

Dalším naším cílem je uspíšení realizace projektu diskontní prodejny Penny. Většina občanů si tuto prodejnu přeje, avšak projekt byl zastaven kvůli nutnosti porazit sedm původních stromů. V tomto případě je potřeba najít vhodný kompromis (vysazení nových stromů atd.). Přínosem pro občany bude, že investor spolu s prodejnou vybuduje nové dětské hřiště a chodník na vlakovou zastávku. Druhotně dojde i k navýšení parkovací kapacity v blízkosti Sídliště, která je v současné době nedostačující.

Chceme také rozšířit nabídku sportovního vyžití. Například znovu zpřístupnit hřiště za základní školou spolu s intenzivnějším dohledem nad hřištěm (kamerový systém, městská policie). Důležitým tématem je i oprava komunikací, s tím související řešení kapacity vozovek, chodníků, přechodů pro chodce. Potřeba jsou nové chodníky, ale i řešení bezpečnosti chodců a cyklistů.

Nutné je rovněž posílení městské policie, aby již nedocházelo k vandalismu, rušení nočního klidu a drobné kriminalitě. Vyřešit se musí letitý problém s koupáním ve Velešíně. Jsme proti výstavbě solárních polí v blízkosti Velešína a podporujeme revitalizaci autobusového nádraží a náměstí.

Máte už představu o tom, jak bude vypadat vaše předvolební kampaň? Jste stranou mladých, budete v ní tedy využívat moderní komunikační prostředky, například tzv. sociální sítě, jako je třeba Facebook?

V současnosti je naším úkolem prezentovat volební program co nejširšímu okruhu spoluobčanů. Nově chceme oslovit mladé lidi, kteří v komunálních volbách k urnám téměř nechodí. Věřím, že jim není lhostejné, jak to další čtyři roky bude ve Velešíně fungovat. Využijeme informační síly sociálních sítí pro oslovení voličů a představení našeho programu. Dále bychom chtěli uspořádat pro lidi koncert, ale vše je zatím v jednání.

V případě úspěchu ve volbách máte šanci stát se možná jedním z nejmladších starostů v republice. Jste případně odhodlán zhostit se této funkce a umíte si představit, co všechno její výkon obnáší?

Takové ambice v současné době nemám, naší prioritou je uspět v komunálních volbách a dostat se do zastupitelstva, popřípadě do městské rady.

Na druhém místě vaší kandidátní listiny je ostřílený velešínský komunální politik Vladimír Mikeš. Bylo toto jeho umístění na kandidátku záměrné? Myslíte si, že vám jeho jméno pomůže přilákat konzervativnější voliče?

Doufám, že náš volební program osloví spoluobčany napříč celým věkovým spektrem. S panem Mikešem máme stejné názory na to, jakým směrem by se měl Velešín po komunálních volbách vydat. Věřím, že se nám společnými silami podaří naše vize v zastupitelstvu prosadit.