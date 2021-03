Zdroj: Deník

Hlasitě o sobě dávají vědět perličky a slepic, které jsou všude kolem, tu najdete řadu plemen. Hedvábničky, liliputky, maransky, araukany, několik brahmánek a tak dál. Té drůbeží drobotině kralují obří ptáci exotického původu – pštrosi.

„To je australský emu hnědý,“ říká Luboš Marek. „Mám na chov dva páry. Vždy v zimě kolem Vánoc začínají snášet vejce. To je pak chodím v noci, tak jednou za tři dny, vždy před spaním sbírat, aby nezmrzla a nepraskla. Ale letos jsem je nelíhl, protože mám rozbitou líheň. Pokud emu teď ještě snesou vejce, zkusím, jestli na ně nasednou. U pštrosů na vejcích sedí samec.“

Luboš Marek chová pštrosy zhruba sedm let. V Chlumci není starousedlík, přistěhoval se s rodinouz nedaleké Zlaté Koruny. Je truhlář a jeho koníčkem jsou zvířata. „Vždycky jsem choval nějaké zvířectvo, papoušky a podobně,“ dodal. Jeho paní má pro tuto zálibu pochopení, protože se chovu zvířat věnuje spolu s ním.

Dva páry pštrosů žijí odděleně ve dvou výbězích, kde jim jako útočiště slouží přístřešky. Česká zima jim nevadí. „Jim zima není. Teď na stará kolena už zalézají do přístřešků, ale jinak spali venku na sněhu. V Austrálii jsou ohromné výkyvy teplot. Přes den vedro, a přes noc to jde až do mrazu.“

Pštrosi se chovají na maso, ale Luboš Marek vždy malé a mladé pštrosy prodá. Na zájem o ně si nemůže stěžovat. „Letos jsem prodal i násadová vejce.“ Emu mají vejce tmavá zelenomodrá. Dají se konzumovat podobně jako slepičí. Jejich obsah je prý však tužší, víc rosolovatý. „Velikostí je to rodinné vajíčko,“ směje se Luboš Marek. „A jak chutná pštrosí maso? Je tak trochu mezi drůbežím a telecím. Ale já pštrosy nechovám kvůli masu.“

Emu jsou proti pštrosům nandu, kteří rádi klovou, jako beránci. „Emu nejsou tak agresivní. Jenom mladí jdou po brýlích, hodinkách a podobně jako straky. Nesmí někde být šroub, sezobli by ho a ukradli,“ popisuje pštrosí povahu svých svěřenců chovatel. „Emu žerou všechno jako slepice. Pasou se, když mají zelený. Žerou šrotované zrno, klíčené zrno. I nějakou tu bílkovinu. Ale jako slepice nehrabou. Sezobnou to, co najdou.“

Ohrady kolem výběhů má Luboš Marek bytelné, takže nehrozí, že by se chlumečtí pštrosi vydali na průzkum okolí. „To by bylo špatné, protože pštrosi se těžko chytají,“ říká Luboš Marek. „To už tudy taky šel na volno pštros. Asi před dvěma roky se tu v okolí potuloval emu. A vzal to pak i kolem Třebonína.“