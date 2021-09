Stále funkční je očkovací centrum v českokrumlovské nemocnici. Nicméně zájemců o očkování proti koronaviru pomalu ubývá, i když proočkovanost dospělých obyvatel okresu dosahuje zhruba 62 procent. Aby neočkované lidí k vakcinaci povzbudili, vychází jim vstříc mobilní očkovací tým, který vyjíždí do vytipovaných či krajem doporučených míst, kde očkuje neregistrované zájemce. V úterý to budou Malonty a Kaplice.

„Mobilní tým vyjel do terénu už v pondělí a úterý minulý týden,“ sdělil ředitel nemocnice Vojtěch Remeň. „Jsou totiž vytipovaná místa s nejnižší proočkovaností lidí. Tam jsme navázali kontakt se starosty a ve spolupráci s obcemi připravujeme propagaci očkování, přičemž daná obec nám zajišťuje zázemí. Většinou to bývá kulturák nebo obecní úřad, kde pak provádíme vakcinaci.“

Ukončené očkování v jižních Čechách má 52,5 % obyvatel:

Podle dosavadních zkušeností mobilní tým při svém výjezdu naočkuje kolem sto až sto padesáti lidí, těch, kteří se na ambulanci ještě nedostali, takže efekt to má. Lidé přitom mohou volit ze dvou očkovacích látek. Mají výběr mezi vakcínami Comirnaty (Pfizer) a Janssen (Johnson & Johnson). Očkovací látka Comirnaty od společnosti Pfizer/BioNTech je dvoudávková vakcína, kdy je nutné přeočkování 2. dávkou v očkovací ambulanci v areálu Nemocnice Český Krumlov (pavilon B, 3. patro). Vakcína je určena pro osoby starší 16 let. Očkovací látka Janssen od společnosti Johnson & Johnson je jednodávková vakcína, určená osobám starším 18 let. V tomto případě přeočkování nutné není. „Příchozí si ze sedmdesáti procent nechávají aplikovat jednodávkovou vakcínu, zhruba třicet procent tu dvoudávkovou,“ doplnil Vojtěch Remeň.

Do ambulance nemocnice za očkováním přicházejí i děti nad 12 let, ale zatím jich mnoho není.

Úterní výjezd mobilního týmu bude prozatím poslední, tak toho využijte. V Kaplici se můžete nechat naočkovat bez předchozí registrace v radnici na náměstí od 16.15 do 18.30 hodin. A předtím v Malontech od 14 do 15.30 hodin v tamní základní škole.

Očkování mobilním týmem:

Předchozí registrace termínu na očkování není nutná.

▪ Očkování je pouze pro osoby s českým zdravotním pojištěním.

▪ K očkování jsou nutné občanský průkaz a kartička zdravotní pojišťovny.

▪ Tým očkuje osoby ve věku od 16 let.

▪ Neočkuje děti ve věku 12–15 let.

▪ Neočkuje samoplátce.

▪ Všechny osoby s ukončeným očkováním obdrží certifikát o očkování.