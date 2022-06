Organizátorům ankety, Síti pro prodinu, zaslali lidé řadu návrhů na ženy, které by si za svou činnost pro druhé ocenění zasloužily. Komise neměla lehký úkol vybrat pět finalistek, jež na galavečeru nemohly chybět. Na čestné místo v první řadě tak usedly Hana Dufková Spoladore, ředitelka krumlovského Domu pro seniory Wágnerka; Helena Čížková, učitelka Mateřské školy v Holubově; Lenka Hůlková, kurátorka Rodného domku Adalberta Stiftera v Horní Plané; Miluše Dolanská, vedoucí krumlovského skautského oddílu Ursini, a Štěpánka Koptová, která spolu s manželem provozuje firmu Komat STK v Dolném Třeboníně.

„Ženou Českokrumlovska se stává Štěpánka Koptová!“ vyhlásili společně starosta Českého Krumlova Dalibor Carda a senátor Tomáš Jirsa.

Zahrada Kouzelné bylinky otevřela na víkend brány veřejnosti

„O nominaci na Ženu Českokrumlovska jsem se dozvěděla od paní ředitelky Heleny Nekolové z Jihočeské hospodářské komory,“ řekla Deníku Štěpánka Koptová. „Bylo to překvapení, nemám pocit, že bych dělala něco až tak záslužného. Myslím, že to je krásné ocenění.“

Štěpánka Koptová vede se svým manželem firmu Komat STK už více než 25 let. Pro paní Štěpánku jsou prioritou zákazníci a zaměstnanci. Však také v roce 2018 firma získala Cenu asociace spotřebitelů Spokojený zákazník Jihočeského kraje. Štěpánka Koptová je empatická žena, které není lhostejný život ostatních lidí. Podporuje řadu charitativních projektů. Zaměřuje se hlavně na pomoc potřebným, sport a kulturu v regionu. Podporuje například projekty na pomoc Azylovému domu v Českém Krumlově nebo nemocnici. K tomu dokáže skvěle skloubit svou kariéru s péčí o rodinu. Radost jí dělají dvě dospívající dcery.

„Mám radost, že jsem se stala Ženou Českokrumlovska,“ podělila se o své pocity bezprostředně po vyhlášení. „Kvůli oddalování jsme na vyhlášení čekali dva roky. Své nynější pocity nedokážu popsat. Těší mě to, je to i ocenění za práci, kterou děláme s manželem v podnikatelské oblasti.“

Celebrity si oblíbily Lipno, jezdí sem za odpočinkem, zábavou i jídlem

Na nějaké další velké cíle Štěpánka Koptová nepomýšlí. „Protože už máme dospělé dcery a můžeme si začít dopřávat nějaké koníčky,“ svěřila se. „Třeba užít si s manželem cestování, na to se těším. Už se nám trochu rozvazují ruce a můžeme se vydat podívat na místa, která jsme si vysnili. Snad nám v tom nezabrání covid.“

Finalistky nominované na Ženu Českokrumlovska



Lenka Hůlková

Kromě vlastní profese je duší a hybnou silou kulturních aktivit Horní Plané. Pracuje jako kustodka Rodného domu Adalberta Stiftera, kde se podílí na organizování akcí přeshraniční spolupráce. Jako jedna ze zakládajících členů Jungbauerova šumavského vlastivědného spolku dlouhodobě propaguje a popularizuje šumavskou historii, vlastivědu a národopis. Je matkou syna a babička dvou vnuků. Je to jedinečná a obdivuhodná žena.



Hana Dufková Spoladore

Svou podnikatelskou aktivitou přispívá k rozvoji sociální sféry v Českém Krumlově. Věnuje se hlavně péči o staré občany nebo o pacienty například po mozkové příhodě. Provozuje Dům pro seniory Wágnerka. Je matkou malé dcery. Přispívá na chod psího útulku a financování obědů žákům základních škol ze sociálně slabších rodin. Podporuje provoz dětské skupiny Letohrátky s batolátky.



Miluše Dolanská

Profesně i mimopracovně se zabývá územním plánováním a kartografií. Ve volném čase pracuje s dětmi. Vede skautský oddíl Ursini v Českém Krumlově. Má dva syny. Je to žena s velkou duší a širokým pracovním i mimopracovním záběrem. Vždy milá a ochotná. Pod DDM vede dlouhodobě kurz geocachingu.



Helena Čížková

Učitelka v Mateřské škole v Holubově. Je matkou čtyř dětí. Letos v únoru se stala babičkou. Dlouhá léta působí ve veřejném životě v Holubově a Křemži. Učí náboženství, pořádá křesťanská setkávání rodin s dětmi, angažuje se v charitativní činnosti. V roce 2000 byla jednou ze zakládajících členek klubu Holoubek, který funguje dodnes. Aktivně se podílí na přípravě skautských i charitativních akcí. A v rámci ženského spolku i řady kulturních akcí. Je to velice skromná a inspirativní žena.