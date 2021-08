"Nyní běží lhůta na odvolání a rozhodnutí není zatím pravomocné," uvádí Ivana Awwadová z tiskového oddělení ministerstva kultury.

"Konečně se povedlo i díky ministru kultury napravit křivdu, která se stala před pěti roky, když byl most ze seznamu památek vyškrtnut," oddechl si Karel Holl, autor petice za záchranu unikátní technické památky z konce 19. století. "Máme velikou radost za všech 4000 lidí, kteří ji podepsali," přidává se další zastánkyně mostu Eva Hanzalová.

Rozhodnutí vítají i památkáři. „O historických a památkových hodnotách mostu není sporu," připomíná ředitel budějovického Národního památkového ústavu Daniel Šnejd. "Ve své době patřil k nejvyšším mostním stavbám v Rakousku-Uhersku, zároveň jde o první železniční most na našem území, který byl vystavěn bez lešení pouze metodou letmé montáže. Dodnes svědčí o dovednostech stavitelů a projektantů tehdejší doby i o průmyslovém rozvoji regionu na konci 19. století,“ dodává.

Letos v březnu ale krajští zastupitelé dali od mostu ruce pryč, zastávalo se ho jen pár politiků, např. Martin Kákona z Pirátů.

"Jsem moc rád, že se stalo, co se mělo stát. Teď uvidíme, kolik a kdo zaplatí jeho rekonstrukci," připomíná fakt, že most v havarijním stavu nebyl desítky let ošetřován, a náklady by měl uhradit stát. Po opravě může pilířový most sloužit pěším a cyklistům, vedle vznikne nový obloukový pro železniční dopravu.

Radek Gális