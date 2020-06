Oprava konstrukce mostu u pivovaru v Českém Krumlově je u konce. Nyní zvládne i větší zatížení.

Provizorní most u krumlovského pivovaru. | Foto: archiv města Č. Krumlov

Most u pivovaru je sice provizorní, přesto na jeho údržbu musí město vynakládat dost peněz. Současná oprava trvala více než dva měsíce a stála přes tři miliony korun. Most dostal novou opěru, firma zesílila jeho nosnou konstrukci a most celkově zkrátila o šest metrů.