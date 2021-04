Moták se dostal do stanice loni v květnu. "Šlo o vzrostlé mládě, kterému už chyběly tak dva týdny do prvního vzlétnutí. Možná, že vypadlo z hnízda, když se poprvé pokoušelo letět, a někdo ho přinesl k nám," řekla pracovnice makovské stanice Jiřina Račanová.

Přibližně v srpnu byl dravec vypuštěn zpět do přírody a jako dárek dostal vysílačku. Díky ní byla zmapována jeho cesta po světě. "Zimoval v Nigérii, jeho cesta na jih a zpět byla téměř 10 tisíc kilometrů. Před několika dny se vrátil do okolí Strakonic. Uvidíme, kde zahnízdí," dodal vedoucí stanice Libor Šejna.

Do Makova se dostávají zvířata nejen v ohrožení života, ale i z přehnaných obav o jejich život. To mohl být případ i motáka pochopa. "Pokud se tak nestalo na frekventovaném místě, kde třeba chodí lidé na procházky se psy, mohl zůstat na zemi. Rodiče by ho schovali a vykrmili," uvedla Jiřina Račanová.

Nedávno dokonce kdosi přinesl do stanice mládě výra velkého. Právě tato sova ale hnízdí také na zemi, takže ho lidé ze stanice opět odnesli na místo, kde byl nalezen.

Moták pochop - je tažný druh, který na zimoviště v jižní Evropě a Africe odlétá v srpnu až říjnu a ze zimovišť přilétá během března a dubna. V ČR hnízdí odhadem max. 1700 párů, přičemž četnost výskytu motáka pochopa má mírně vzrůstající tendenci.

- Potravu tvoří především drobní hlodavci, ale i jiní savci, ryby a ptáci.

- Hlavním lovištěm jsou břehy rybníků, slepých a hustě zarostlých říčních ramen, rákosiny, louky a zamokřená místa v blízkosti vod. Nad takovou krajinou létá pochop nízkým, značně neurovnaným (jakoby potácivým) letem, který mu umožňuje vyhledávat potravu na zemi i ve vodě. Nikdy neloví ve vzduchu