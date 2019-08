V neděli se na jihočeských silnicích objevilo víc dopravních policistů než jindy, neboť byla vyhlášena akce X pod názvem Adrenalin. Jejím cílem byla snaha o snížení dopravní nehodovosti a následků na životech a zdraví řidičů a spolujezdců na jednostopých motorových vozidlech. Do akce se zapojilo více než 30 uniformovaných strážců zákona, kteří během dne zastavili a zkontrolovali 303 dopravních vozidel, z nichž více než polovinu tvořily motorky. Přitom zjistili 87 přestupků, z nichž se přibližně v 80 % případů jednalo o porušení nejvyšší povolené rychlosti. Tři řidiči požili alkohol a jeden neměl zapnuté bezpečnostní pásy. Devět vozidel bylo ve špatném technickém stavu.

Policejní mluvčí Milan Bajcura kvituje, že u motorkářů a motorkářek žádná pochybení nezjistili. "Mnoho ostatních řidičů vozidel na ně lidově nadává, že jsou to silniční blechy, že často porušují zákon a podobně. To je názor jedné strany. Cílem jízdy na jednostopém stroji není přesun z bodu A do bodu B, ale takzvaně cesta je cíl. Myslete na to, že se jedná o zábavu, sebepoznávání a řízení si řádné užít. Pokud však dojde ke střetu s jiným vozidlem, pevnou překážkou či se přihodí jezdecká chyba, jsou následky často bolestivé - a někdy i fatální," poukazuje Milan Bajcura.

Zdůrazňuje také, že Jihočeský kraj je velmi oblíbeným místem motorkářů. "Sjíždějí se tu na různé srazy a není jejich cílem vadit ostatním. Připomeňme si červnový sraz majitelů strojů Indian, který se počtem návštěvníků jistě výrazně zapsal do historie těchto setkání nejen v rámci České republiky, ale celé staré dobré Evropy," míní Milan Bajcura.