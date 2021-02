V úterý kolem půl jedné v noci informoval operačního důstojníka na lince 158 mladý muž o tom, že sleduje živé vysílání na jedné z nejznámějších sociálních sítí, kde jeden z přátel, kterého sleduje, zahájil živé vysílání, ve kterém řekl, že chce spáchat sebevraždu. U sebe měl nůž, který po chvíli vyměil za sklo a začal se řezat v oblasti rukou.

"Oznamovatel reagoval perfektně, neváhal, nečekal co se z vysílání dále vyvine a volal na 158, kde operačnímu řekl, kde muž bydlí. Operační důstojník na místo ihned vyslal policisty z Oddělení hlídkové služby a kolegy z OOP Čtyři Dvory. Hlídkaři byli na místě oznámení do pár minut. Mladý muž nereagoval na bouchání dveří, a tak se policisté rozhodli pro násilný vstup do obydlí. Z oznámení bylo jasné, že jde o zdraví a život. A také šlo, muže našli s poraněními na obou rukách a následně ho předali přivolaným záchranařům, kteří ho odvezli k dalšímu ošetření," popsala mluvčí policie Lenka Krausová s tím, že muž byl pod vlivem alkoholu a za jeho jednáním stojí pravděpodobně rozchod s dívkou.

"Policisté apelují na veřejnost: všímejte si okolí i ve virtuálním prostředí. Nepodceňujte takovéto informace, nesledujte slepě, co se z videí vyvine, ale reagujte! Díky mladíkovi, oznamovateli se policistům podařilo zabránit muži v jeho úmyslu," dodala Lenka Krausová.