Muž zapomněl telefon v regálu, a mobil byl během chvilky pryč

Krádež telefonu oznámil muž kaplickým policistům. Řekl jim, že si telefon odložil v pondělí do regálu s nápoji. Pak na to zřejmě pozapomněl. Telefon byl ale během chvilky - od 19.20 do 19.35 hodin - pryč.

Mobilní telefon, aplikace. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock