Pohodu na muzejním dvorku příjemně doplnil i prostřený sousedský stůl, který nabízel občerstvení z toho, co kdo ze sousedů přinesl.

Až do noci zářila v pátek okna rodného domku Adalberta Stiftera. Díky Muzejní noci si mohli návštěvníci volně prohlížet domek i expozice večer do 21 hodin. A přijít si poslechnout písničky folkové dívčí skupiny Lakomá Barka na muzejní dvorek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.