Pro návštěvníky jsou v Českém Krumlově otevřeny Regionální muzeum v Českém Krumlově, Museum Fotoateliér Seidel, Egon Schiele Art Centrum, Hradní muzeum a zámecká vež i Kláštery Český Krumlov.

Ve Fotoateliéru Seidel se můžete nechat do konce prosince také vyfotit v rámci Zimního fotografování. To je fotografování se zimním pozadím pro skupinky do čtyř osob. A to po předchozí rezervaci a za dodržení hygyienických opatření. Roušky je možné sundat až na fotografování, po příchodu do šatny je nutná dezinfekce rukou.

"Vzhledem k hygienickým opatřením důrazně doporučujeme se na fotografování v kostýmech pokud možno připravit," upozorňují zaměstnanci musea. To znamená vybavit se takto:

Dámy a dívky - pěkný svetr (jednobarevný nebo s norským vzorem) či klasický kabát, punčochy nebo legíny, nadčasová obuv, vlastní rukavice.

Pánové a chlapci - svetr nebo klasický kabát, šála, jednobarevné kalhoty (černá, hnědá, béžová), neutrální obuv, vlastní rukavice.

"Upozorňujeme, že z preventivních důvodů se v ateliéru intenzivně větrá, proto prosím přijďte na fotografování již vhodně připraveni, bez nutnosti svlékání," dodává vedení musea. Museum Fotoateliér Seidel bude uzavřeno od 24. 12. do 27. 12. a 31. 12. 2020.

Krumlovské kláštery nabízejí:

Adventní pátrání pro rodiny s dětmi - jak vypadá advent ve starobylých klášterech? Pátrejte po adventních a vánočních zvycích, z nichž některé se dochovaly dodnes, ale možná již neznáte jejich původní význam. Projděte si vánočně vyzdobenými kláštery a vyrobte si vlastnoručně vánoční dárečky. 4.12.2020 - 3.1.2021 / pondělí - neděle / 10:00 - 18:00.

Adventní komentované prohlídky kláštera - po všechny adventní soboty máte možnost navštívit ambit a kostel s průvodcem a seznámit se nejen s historií klášterů, ale i tím, co běžnému návštěvníkovi uniká nebo zůstává skryté. 12.12.2020, 19.12.2020 / sobota / 25.12. - 30.12.2020, 11:00 - 12:00.

Sváteční komentované prohlídky za svitu svící - prožijte jedinečnou vánoční atmosféru klášterů za svitu svící. Přijďte si oddechnout od denního shonu do prostor zahrad, ambitu a kostela. 12.12.2020, 19.12.2020 / sobota / 25.12. - 30.12.2020, 17:00 - 18:00.

Klášterní příběhy pro děti - už jste slyšeli příběh o Margaretě, nebo o zamilované jeptišce? Tyto i jiné historky uslyšíte již od příštího týdne. Během vyprávění projdete celým areálem klášterů, kde můžete plnit i nejrůznější úkoly. Děti s sebou mohou vzít i rodiče. 12.12. 2020, 19.12. 2020 / sobota / 14:00 - 15:00.

Ježíškova pošta na náměstí. Ještě do neděle přijímá tradiční Ježíškův poštovní úřad dopisy dětí Ježíškovi. Poštovní schránka pro dopisy dětí je od 29. 11. do 13. 12. k dispozici na náměstí Svornosti na zvoničce u vánočního stromu.

Psí Vánoce. Letos je možné dárky do psího útulku donést pouze individuálně po předchozí telefonické dohodě s pracovníky útulku (tel. 606 640 507) v době: po–ne 8.00 – 16.00 hod. Přispět je možno i finančně na účet č. 19-221241/0100, VS: 9619000001.

Zábavný program Krumlovského adventu můžete sledovat každou adventní neděli vždy od 17 hodin v televizi JČ1. Čili 3. 12., 20. 12. nedělní adventní vysílání z Městského divadla - rozhovory, hudba, reportáže.

Poutní areál na Křížové hoře je dalším možným cílem adventní procházky. Otevřeno je: So, Ne, sv. od 11 či 12 hodin do 15 hodin. O svátcích při působivém interním osvětlení až do 16 popřípadě 17 hodin. Někdy i ve všední den, pro větší skupiny dle dohody, tel: 723 832 409. Osmiboký ambit nabízí sedm výstav s historickou a uměleckou tématikou, jihočeské madony, další zajímavosti a možnost odpočinku a poučení. Kromě toho je z hory nádherný výhled na Český Krumlov a můžete se také vydat na vycházkový okruh z Křížové hory.