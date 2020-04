A tak opět mají velikonoční strom, i když letos poněkud netradiční, v Horní Plané, podobně se vesele pohupují barevná vajíčka na břízce v Loučovicích a vajíčka mohou nově děti i dospělí zavěšovat na stromek v Kaplici u kostela.

V Horní Plané spolek Žabičky, který vždy věšení vajíček na strom spojil s pletením pomlázek a zdobením kraslic, tentokráte připravil, aby se nemuselo do vyšších pater stromu lézt po žebříku, proutěný koš, do něhož členové zapíchali vrbové pruty. „To proto, aby na keř všichni dosáhli,“ řekl vedoucí Žabiček Martin Dvořák. "Stojí tam malý strom, který určitě poznáte," říká Martin Dvořák. "Až půjdete kolem, vemte s sebou namalované vajíčko a pověste ho, kam se vám zlíbí. Udržujme i v této nelehké době tradice a přivítejme spolu jaro!" Je třeba přitom ovšem dodržovat nařízení vlády. To znamená nezdržovat se tam dlouho, dodržovat odstupy a nevytvářet skupinky.

Tak v Horní Plané vznikl jakýsi dvoumetrový keř, který stojí před radnicí pod dohledem kamer. A na něj může kdokoliv věšet vajíčka.

Vajíčkovník stojí také v Loučovicích a vajíčka, třeba i jen namalovaná a vystřižená z papíru, i přání je možné věšet na stromek také v Kaplici. Ke kostelu ho nainstaloval spolek 1Telka Kaplice.