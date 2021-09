V 1. pololetí 2021 stále ještě v Česku ubývali zaměstnanci, a to v souvislosti s koronavirovou pandemií, ale úbytky zaměstnanců se týkaly hlavně prvních tří měsíců ruku. Pak se situace na trhu práce začala zlepšovat. V rámci celé ČR bylo zaměstnáno o 18,9 tisíc osob méně než ve stejném období předchozího roku, nejvíce jich ubylo v Moravskoslezském kraji (-7,7 tis.), naopak v hlavním městě Praze bylo zaměstnáno o 3,1 tis. zaměstnanců více než před rokem (+0,4 %). V Jihočeském kraji ubylo oproti loňskému roku 1,1 tis. zaměstnanců.

33 676 Kč, tolik byla průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji v první polovině letošního roku, ve druhém čtvrletí dokonce 35 262 Kč. Ve srovnání se stejným obdobím loňska, pokud jde o první pololetí, to je o 2 516 Kč více, což je nárůst o 8,1 %. Za českým průměrem ovšem Jihočeši zaostali o 3 131 Kč, za Prahou dokonce o 11 700 Kč.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.