Pohotovostní lékárenská služba je poskytována v lékárně ve vstupním terminále českobudějovické nemocnice nepřetržitě.

Co se lékařské pohotovostní služby, která poskytuje neodkladnou ambulantní péči občanům v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení, na Krumlovsku jsou v provozu tři: v Českém Krumlově, Kaplici a Horní Plané.

"Provoz LPS Český Krumlov je o Vánocích od 9 do 19 hodin, pouze 25. prosince bude ošetření pacientů zajišťovat jen interní a chirurgická ambulance," upozornila Mária Vyhlidalová, hlavní sestra českokrumlovské nemocnice.

Zubní pohotovost na Českokrumlovsku dostupná není, s potížemi se zuby musíte vyrazit také do Českých Budějovic, do pavilonu C horního areálu tamní nemocnice. O svátcích je otevřená od 8 do 18 hodin, ve všední dny od 16.30 do 21.30. Mimo tyto ordinační hodiny je nedostupná.

Lékařská pohotovostní služba na Českokrumlovsku funguje ve všední dny od 18 do 21 hodin, o víkendech a o svátcích od 9 do 19 hodin.

LPS Český Krumlov: Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov, vedoucí sestra: Renata Chmelová, T +420 380 717 646. LPS se nachází v I. patře budovy "I" v areálu Nemocnice Český Krumlov. Mimo ordinačních hodiny LPS zajišťuje ošetření pacientů interní přijmová (v pavilonu D) a chirurgická ambulance (E), případně gynekologická ambulance (B). LPS pro děti a dorost zajišťuje dětské oddělení (B) nemocnice.

LPS Kaplice: Gen. Fanty 25, 382 41 Kaplice, vedoucí sestra: Hana Koclířová, T +420 380 313 045. LPS Kaplice se nachází v přízemí budovy polikliniky. Po skončení ordinačních hodin zajišťuje ošetření interní přijmová a chirurgická ambulance Nemocnice Český Krumlov, případně gynekologická ambulance. LPS pro děti a dorost zajišťuje dětské oddělení Nemocnice Český Krumlov.

LPS Horní Planá: Náměstí 45, 382 26 Horní Planá, vedoucí sestra: Gabriela Jirsíková, T +420 380 748 114. LPS Horní Planá se nachází v samostatné budově v dolní části náměstí Horní Plané, vedle budovy polikliniky. Po skončení ordinačních hodin zajišťuje ošetření interní přijmová a chirurgická ambulance Nemocnice Český Krumlov, případně gynekologická ambulance. LPS pro děti a dorost zajišťuje dětské oddělení Nemocnice Český Krumlov.