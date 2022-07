Jihočeský kraj - Řidiči pozor na dálnici D3 mezi 91 a 92 kilometrem ve směru Praha - České Budějovice u obce Myslkovice, kde se vytvořilo jezero přes všechny jízdní pruhy. Řiďte se dopravním značením.#policiejck pic.twitter.com/VtEBKdKZSf — Policie ČR (@PolicieCZ) July 1, 2022

I podle jejího kolegy Milana Bajcury se situace zlepšuje. "Na Táborsku se v dopoledních hodinách vyskytla lokální průtrž, která zkomplikovala dopravu na dvou místech. Voda shrnula část svahu k dálnici D3, proto jsme v zasaženém úseku omezili rychlost jízdy. Na místě vše upravili pracovníci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)," doplnil informace.

Zeminu musí odtěžit

Dle slov vedoucího Střediska správy a údržby dálnic (SSÚD) 17 Chotoviny Milana Tůmy by mělo omezení provozu v inkriminovaném úseku rychle zmizet. "Omezení by mělo na dálnici zůstat jen do pátečního večera. V současnosti sháníme techniku, která by nám pomohla odstranit nánosy zeminy," vysvětlil.

Odtěžení zeminy by podle Tůmova odhadu mohlo nastat v sobotu, či v pondělí. "Je na to třeba bagr a nákladní vůz k odvozu materiálu. Dálnici zprovozníme co nejdříve. Během prací musí motoristé také počítat s dočasným omezením rychlosti," uvedl Milan Tůma z ŘSD.

Podobná komplikace se vyskytla i na komunikaci mezi Kladrubami a Dolními Hořicemi nedaleko Chýnova. "Nakumulovalo se zde množství vody, které steklo z pole na silnici, nyní je i tento úsek průjezdný," dodal Bajcura. Obyvatelé zde prý v jednu chvíli zaznamenali až padesáticentimetrovou hladinu vody.