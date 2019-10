Nejprve si prohlédli zříceninu hradu, výklad podal historik z Národního památkového ústavu Jiří Havlice. Pak se tři desítky milovníků zříceniny přesunuly do nedalekého Krásetína, kde pokračovalo vzpomínání. Společné odpoledne zakončila trampská kapela.

„Už čtyři roky nebo pět jsem nosila v hlavě myšlenku, že by bylo pěkné udělat sraz pamětníků Dívčáku, a letos na to došlo. Sešli se starší lidi, kteří část mládí nebo svého života prožili poblíž hradu,“ řekla o akci správkyně zříceniny Zdeňka Tučková, které se podařilo sezvat účastníky sešlosti z různých konců republiky. Přijeli trampové z Plzně, kteří pod hradem kdysi zakládali osadu. Zúčastnili se i starousedlíci, kteří tu měli rodiče nebo prarodiče a mají s hradem spojené vzpomínky na mládí. „Snažíme se, aby se lidé měli důvod na Dívčáku zdržet. Třeba hra pro děti je oblíbená,“ dodala správkyně hradu, která tu přebývá v maringotce od jara do podzimu.