"Přechod Dolní Dvořiště aktuálně bez zdržení," referoval před šestou hodinou ranní ve facebookové skupině na téma dopravy na Krumlovsku Jan Fatur, což o hodinu později další řidič.

Právě pondělní ranní kolony mnohé překvapili, pendleři počítali spíše s tím, že v koloně budou stát cestou z práce domů do Čech, to se ale nestalo.

Hranice s Rakouskem a Německem jsou, až na výjimky typu pendlerů a nákladní dopravy, uzavřené od 14. března 2020 00:00 do 18. března 2020 23:59, tedy do středeční půlnoci. Volný pohyb lidí na území celé republiky platí až do úterý 24. března 2020 do 6 hodin do rána.